Deze 5 namaakauto’s kun je in China bestellen (deel 2)

Nu er langzaam steeds meer Chinese merken hun modellen verkopen op de Nederlandse markt, gaan we kijken wat er nog meer in China te koop is. Op sites als Alibaba.com en AliExpress.com zochten we opnieuw naar vijf replica-auto’s bij elkaar die écht kunnen rijden.

Eerder lieten we jullie al eens vijf namaakauto’s uit China zien. Verder onderzoek wijst uit dat er héél veel merkwaardigs te kiezen is, dus vandaar dat we nog een keer terugkomen op het onderwerp. Hoewel de auto’s allemaal hun eigen merknaam hebben, zijn ze wel gebaseerd op een Europees of Amerikaans model. Sommige zijn zowel pijnlijk als grappig om te zien.

1. Lamborghini Gallardo Spyder (Lianglu TFN-001)

Een van deze pijnlijke én grappige replica’s is deze Gallardo Spyder. Ondanks geen enkele verhouding overeenkomt met die van een echte Lambo, zien we direct welk model de Chinese fabrikant heeft proberen na te maken. Het heeft meer weg van een speelgoedauto dan van een echt rijdend model, maar niets is minder waar. Het model heeft een topsnelheid van zo’n 40 tot 50 km/h, achterwielaandrijving (!) en een kunststof klapdak. Voor beschikt-ie over schijfremmen, achter over trommelremmen. Meer is ook niet nodig om de 550kg zware auto te stoppen. Echt snel is-ie namelijk niet. Sprinten van 0 naar 30 km/h duurt namelijk zo’n 15 seconden.

2. Rolls-Royce Cullinan (WEIWEI K1)

Iets sneller is deze namaak-Rolls-Royce, echter zal-ie met een snelheid van 45 tot 105 km/h niet echt strepen trekken. De neus van de smalle ‘SUV’ hebben duidelijk iets weg van een Rolls-Royce, maar qua achterzijde slaan de Chinezen de plank volledig mis. Ooit een Cullinan met reservewiel op de achterklep gezien? Ook het interieur is niet veel soeps. Je kunt er weliswaar met vier man in, maar hier durven wij de oprit eigenlijk niet eens mee af.

3. Pagani Huayra Roadster (onbekend)

Nog een cabriolet. Alhoewel, we kunnen ‘m beter dakloos noemen. Deze Pagani Huayra Roadster uit China is qua looks en proporties misschien wel een van de beste nep-supercars. Hij mist natuurlijk dat wat de Huayra leuk maakt. Hij heeft geen biturbo V12, maar een kleine elektromotor. Geen topsnelheid van 370 km/h, maar slechts 50 km/h. Wel heeft-ie een achteruitrijcamera en elektrische ramen. Hoewel enkel het design dus wel grappig is, kost het plastic bakje maar liefst 12.000 dollar. Daar kun je veel leukere dingen van kopen! Voor 1500 euro meer heb je zelfs een compleet nieuwe Dacia Sandero.

4. Suzuki Ignis (Furinkazan Tourist)

Een Jeep of een Suzuki Ignis? Welke ze in China ook hebben geprobeerd na te maken, het is niet echt goed gelukt. Bovendien is het een opvallende keuze. Vaak zien we bij namaak-kleding of -elektronica dat dure merken worden gekopieerd. Die wil namelijk iedereen, en als ze een kopieën dan goedkoper zijn, zijn ze toch aantrekkelijk. Deze namaak is daarom opvallend, omdat er waarschijnlijk geen enkel jongetje een poster van een Ignis boven z’n bed heeft hangen. SPECS?

5. Citroën Mehari (DIAMOND BAREGIO)

De Citroën Mehari is een échte liefhebbersauto. Het fraaie design en de carrosserie van ABS-kunststoffen maken het een bijzondere verschijning en geliefde klassieker. In China hebben ze het uiterlijk van de iconische Fransoos goed weten te kopiëren. En het model heeft slechts 9 paarden minder dan de originele 602 cc-motor die in de Citroën Mehari lag. De motorkap, die de elektromotor afdekt, is wel van een wat ander niveau, want die zit vast met een paar touwtjes. Niet echt een lekker gevoel als je met je nep-Mehari door de blubber rijdt…

Bonus: 6. G-klasse (Furinka BAW)

Veiliger zou je je natuurlijk voelen in een dikke G-Klasse. Toch geldt dat niet voor deze plastic versie uit China. Hij heeft weliswaar het hoekige design en opstaande knipperlichten van een echte Gelände, maar het ‘king of the road-gevoel’ ontbreekt waarschijnlijk volledig. Hoewel het plastic hok er niet veel belovend uitziet, heeft-ie toch bijna 50 pk en dik 100 Nm aan koppel. Dit is het gecombineerd vermogen van twee elektromotoren, een op de voor- en een op de achteras. Hierdoor ligt de topsnelheid zo rond de 90 a 100 km/h. Levensgevaarlijk!