Volkswagen moet koper tweedehands sjoemeldiesel compensatie betalen

Kopers van tweedehands Volkswagens kunnen mogelijk massaal in aanmerking komen voor een compensatie voor de sjoemelsoftware van de autofabrikant. De Consumentenbond zegt dat de rechter voor het eerst ooit in Nederland een schadevergoeding aan een individuele eigenaar van een tweedehandsauto heeft toegekend.

De Consumentenbond had samen met Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency (VGDES) de zaak voor de rechter gebracht. Zij kregen gelijk met een toegekende schadevergoeding van 1500 euro voor een consument die in het verleden een tweedehands ‘sjoemeldiesel’ kocht. Volgens de partijen is dit bedrag in lijn met eerdere beslissingen van de rechter over tweedehands Volkswagens.

“De kantonrechter oordeelt onder meer dat Volkswagen essentiële informatie voor een aankoopbeslissing heeft onthouden”, stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. “Of in gewoon Nederlands: Volkswagen heeft de consument misleid. Ons doel is om het net om VW steeds strakker aan te trekken en het bedrijf zo te bewegen tot een gesprek over een compensatieregeling voor álle Nederlandse gedupeerden.”

Volkswagen rustte dieselauto’s tussen 2009 en 2015 uit met software die ervoor zorgde dat de gemeten uitstoot van stikstofoxide in testomstandigheden binnen de wettelijke normen bleef. Deze rechtszaak is een van de vier zaken die VGDES en de Consumentenbond zijn begonnen namens individuele kopers van sjoemeldiesels.

In twee eerdere zaken oordeelden rechtbanken al dat VW-kopers van nieuw gekochte versies van de auto’s 3000 euro schadevergoeding moet betalen.