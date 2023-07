Rijdt de Honda e:Ny1 beter dan zijn naam klinkt?

De Honda e:Ny1 is voor B-segment SUV bovengemiddeld ruim, zeker achterin. Daar kun je ook als 1.90 meter lang mens goed achter jezelf zitten. Ook de rij-eigenschappen zijn prettig: deze Honda voelt veel lichter aan dan de dik 1700 kg die hij weegt. Hij stuurt licht en het onderstel is comfortabel maar scherp genoeg. Als je de Sport-stand kiest, wordt de besturing iets zwaarder maar dat is juist prettig. Het digitale dashboard met een groot centraal scherm van 15,1 inch dat helder is ingedeeld in drie overzichtelijke secties. De hele cockpit werkt goed maar heeft minder fysieke knoppen dan wij zouden willen. De bouwkwaliteit is zoals we van Honda gewend zijn van een hoge kwaliteit maar sommige materialen zijn van harde plastics en een in het oog springende rand vertoonde nu al veel krassen. Al met al een goede SUV die geen grenzen verlegt want zijn 78 kW laadsnelheid, actieradius en rij-eigenschappen zijn niet baanbrekend. Zijn grootste handicaps zijn zijn stevige prijs en grote concurrentie van alle mogelijk merken. Verder is hij makkelijk in de omgang ondanks zijn moeilijke naam.