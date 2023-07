Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de perfecte auto om mee naar de nieuwe Barbie-film te gaan

Tja, wij hadden het ook niet verwacht, maar de nieuwe Barbie-film met Margot Robbie en Ryan Gosling in de hoofdrollen, krijgt zowaar uitstekende recensies. Misschien toch maar eens gaan kijken…

En hoe gaan we dan naar de bioscoop? In deze knalroze Dodge Viper uit 2002. Hij staat te koop op Facebook Marketplace voor 63.000 dollar (zo’n 57.000 euro), maar dat hebben we er graag voor over.

Een Dodge Viper als bad-ass Barbie-auto

Waarom? Omdat degene die deze Viper in het roze heeft gespoten een absolute held is (we kunnen ons niet voorstellen dat de Dodge zo uit de fabriek kwam). De meest bad-ass auto in de minst bad-ass kleur is toch gewoon briljant?

Amerikaanse sportauto met 8,0-liter V10

Het gaat om een tweede generatie Dodge Viper, die van 1995 tot en met 2002 is gebouwd (de eerste had sidepipes). Hij was er als GTS, een coupé, en als RT/10, een roadster. Dit roze exemplaar is een RT/10 uit het laatste productiejaar, dus heeft-ie een krachtigere motor dan eerdere modellen.

Het is een 8,0-liter atmosferische V10 met 456 pk, die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De sprint naar 100 km/h zou de Viper daarmee in minder dan 4 seconden moeten kunnen doen.

Geen veiligheidssystemen, slecht interieur

Een echte Barbie-auto kun je de Dodge niet noemen. Hij kreeg pas in 2001 remmen met ABS en heeft geen veiligheidssystemen, zoals tractiecontrole en ESP. Op het moment dat het koppel van 664 Nm wordt losgelaten op de achterwielen moet je dus goed uitkijken.

Een andere reden waarom de Viper mogelijk Barbie niet zou aanspreken, is zijn dramatisch slechte interieur. Dat is opgebouwd uit goedkoop plastic en past niet bij een auto die in 2002 zo’n 60.000 dollar kostte. Althans, bij nader inzien is dat echt krankzinnig weinig geld voor zo’n sportwagen…

Barbie-roze Viper staat al maanden te koop

Overigens loopt het nog niet storm bij het huis van de verkoper, de Amerikaanse Patty Folz, want haar Barbie-roze Dodge Viper staat al vele maanden te koop. Misschien moet ze de prijs naar beneden doen.