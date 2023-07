Deel dit: Share App Mail Tweet

Elon Musk belangrijkste reden voor verkoop Tesla Model 3

Amerikaanse Tesla Model 3-rijders die hun auto hebben verkocht, noemen als belangrijkste reden: Elon Musk. Bijna 22 procent heeft een zodanige hekel aan de Tesla-baas gekregen, dat ze van hun Model 3 af wilden.

Het persbureau Bloomberg heeft in 2019 een onderzoek gehouden onder 7000 Model 3-bezitters. Dit jaar hebben ze de enquête opnieuw gedaan, met dezelfde vragen aan grotendeels dezelfde respondenten. En de uitkomst is opvallend.

Overname Twitter door Elon Musk als belangrijke reden

Veel Amerikaanse Model 3-eigenaren zitten als het ware tussen twee vuren. Ze houden van hun Model 3, maar hebben inmiddels een gruwelijke hekel aan de man erachter. En dat hadden ze vijf jaar geleden nog niet.

Hoe komt dat? De meeste respondenten noemen de overname van Twitter als belangrijkste reden. In 2019 noemde nog bijna de helft van de Model 3-kopers Elon Musk als reden voor de aankoop. Ze deelden zijn visie voor een elektrische toekomst.

Nu denkt het gros van de ondervraagde Tesla-rijders dat de (politieke) uitspraken en tweets van Musk het imago van Tesla schaden. Ook heerst de indruk dat Twitter – of X, zoals het sinds deze week heet – te veel aandacht van Musk opeist.

Model Y momenteel bestverkochte nieuwe auto in Europa

Over het algemeen heeft het soms bizarre gedrag van Musk geen invloed op Tesla-kopers. De Model Y doet het bijvoorbeeld ontzettend goed en is op dit moment de bestverkochte auto in Europa.

Tegenvallende kwaliteit en service reden om te verkopen

Maar van de respondenten die hun Model 3 hebben verkocht, noemt 21,5 procent hun afkeer van Elon Musk als belangrijke reden. Op plek twee staat de tegenvallende kwaliteit en klantenservice van Tesla (18,7 procent) en op drie het slechter wordende merkimago van Tesla (17,8 procent).

Overgrote deel van de Model 3-rijders is blij met de auto

Overigens moeten we daar wel een nuance bij aanbrengen. Uit het onderzoek van Bloomberg blijkt dat 87 procent van de Model 3-eigenaren weer een Tesla zou kopen, zo tevreden zijn ze ermee, en dat slechts 2,7 procent Musk zo zat is dat ze hun Tesla verkopen.