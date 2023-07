Deel dit: Share App Mail Tweet

Vijf vragen aan Sylvana IJsselmuiden, presentatrice Dumpert

Sylvana IJsselmuiden ken je waarschijnlijk wel. De 28-jarige Fries is presentatrice bij Dumpert en is bekend van verschillende TV-programma’s. Sylvana beantwoordt de vijf vragen van Autovisie.

In de rubiek ‘vijf vragen aan’ gaan we iedere twee weken in gesprek met een spraakmakend, belangrijk of interessant persoon binnen de autobranche. Zelfs autoliefhebbende BN’ers geven zo nu en dan een inkijkje in hun auto-levensloop. Ditmaal dus Sylvana IJsselmuiden.

1. Wat was je eerste auto?

Dat was een Opel Astra die ik van Marktplaats heb gevist.

2. In welke auto rijd je nu?

Een Peugeot 208, maar daar komt verandering in. Ik heb mijn pijlen gericht op een Range Rover.

3. Wat is je droomauto?

Poeh, dat zijn er meerdere. Een matzwarte Jeep Wrangler 4xe Sahara om de boodschappen mee te doen – er moet natuurlijk wel een kratje bier in passen – en daarnaast een McLaren 720S voor op de autobahn.

4. Unieke autoherinnering?

Dat is lastig, want het zijn er zoveel. De caravanrace op Zandvoort is me goed bijgebleven. Daar finishte ik als vierde van de vijftien deelnemers. Max Verstappen en Daniel Ricciardo zaten in de jury en ik kon hen naderhand zelfs nog even spreken.

5. In welke auto wil je nooit gezien worden?

Ach, ik vind dat elke auto wel z’n charme heeft en soms door lelijkheid zelfs leuk kan zijn. Maar als ik dan toch moet kiezen: de Nissan Cube, al kun je er wel een leuk potje Rubik’s Cube in spelen.