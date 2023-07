Deel dit: Share App Mail Tweet

Je gelooft niet dat dit het bestverkochte Stellantis-merk is

Stellantis is een wonderlijke organisatie. Onder de vlag van het concern zijn maar liefst veertien merken (!) verenigd: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram en Vauxhall. Raad eens welke daarvan het best verkoopt…

Van al die merken zouden wij zeggen: Peugeot. Of heel misschien Chrysler of Ram, aangezien wij weinig inzicht hebben in de Amerikaanse markt. Maar nee, het is Fiat. Het kleine Fiat, met die weinige modellen, is het grootste merk van Stellantis, met verkopen over 2022 van ruim 1,2 miljoen.

Stellantis-merk Peugeot verkocht 1 miljoen auto’s

Nou gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Stellantis daar de auto’s van Abarth en Fiat Professional (de busjes) bij optelt, maar toch… Peugeot blijft met precies 1.056.182 registraties een behoorlijk eind achter.

Fiat is enorm populair in met name Zuid-Amerika

Hoe dat kan? Fiat is ontzettend populair in Zuid-Amerika, waar het veel meer modellen levert dan in Europa. In Brazilië heeft de Italiaanse fabrikant bijvoorbeeld een marktaandeel van 22 procent, met in 2022 zo’n 430.000 verkochte auto’s.

Dat komt door de populariteit van twee modellen die wij hier niet kennen: de Strada en Toro. Die eerste is een compacte pick-up truck, die tweede zit daar een segmentje boven, eveneens als pick-up.

Fiat 500 en Panda domineren op thuismarkt Italië

Daarbij doet Fiat het erg goed in Turkije, met een marktaandeel van bijna 19 procent dankzij de Tipo, en natuurlijk in Italië, waar de 500 en de Panda een marktaandeel van bijna 50 procent hebben in het segment van de stadsauto’s.

Fiat 500e bestverkochte elektrische auto van Stellantis

Opmerkelijk is ook dat de Fiat 500e in 2022 de bestverkopende elektrische auto was van Stellantis, met bijna 120.000 units. Hij doet het daarmee dus beter dan de Opel Corsa-e en de Peugeot e-208. In totaal verkocht het Stellantis vorig jaar 288.000 EV’s.

Onbekende modellen op de Zuid-Amerikaanse markt

Fiat levert in Zuid-Amerika allerlei modellen die hier totaal onbekend zijn, zoals de Mobi, de Argo, de Cronos, de Pulse, de Fastback en de eerdergenoemde Strada en Toro. Brazilië is de grootste markt voor het merk.