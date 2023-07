Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Hyundai Tucson – problemen, uitvoeringen en prijzen

De Hyundai Tucson geeft een nieuwe invulling aan een vertrouwde naam. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

Na het enorme succes van de eerste Hyundai Tucson (2004) lanceert de Koreaanse fabrikant een opvolger die in Europa de naam ‘ix35’ krijgt opgespeld. Deze wonderlijke marketingkeuze wordt in 2015 rechtgezet wanneer de derde generatie verschijnt. De nieuwe Tucson geeft op alle punten een nieuwe invulling aan een vertrouwde naam.

Carrosserie Hyundai Tucson

De nieuwe Tuscon, modelcode TL, is langer, breder en iets lager dan voorganger ix35. De 4,47 meter lange, 1,85 meter brede en 1,64 meter hoge crossover zoekt overduidelijk aansluiting bij het lucratieve premium-SUV-segment. Het blijft wennen dat Hyundai met elke nieuwe modelgeneratie voor een nieuwe vormtaal kiest.

Ook de derde Tuscon leeft sterk in het hier-en-nu van 2015 met een sobere basisvorm en in het oog springende details, zoals grote projectiekoplampen en een indrukwekkend grote hoogglans grille. Full-led koplampen en achterlichten, privacy-glass, een handsfree elektrisch bedienbare achterklep en een panoramisch schuif-/kanteldak zijn opties. Eind 2018 frist Hyundai het uiterlijk op met nieuwe bumpers, nieuwe lichtunits en een nieuwe ‘Cascade’-grille. Een jaar later debuteert de N Line met sportpakket en een zwarte in plaats van hoogglans exterieurafwerking.

Interieur Hyundai Tucson

Ook het interieur weerspiegelt de hogere marktpositionering van de Tucson. De vormgeving is ingetogen en het ruimte-aanbod is groot. De afwerking is netjes, met de kanttekening dat het merk harde en krasgevoelige kunststoffen toepast op plekken waar andere merken zachtere materialen gebruiken. Het infotainment-, comfort- en veiligheidsaanbod is uitgebreid zonder vooruitstrevend te zijn. Leverbaar zijn onder meer 8,0-inch navigatie, bluetooth, parkeerhulp met camera, kunstleer, stoelverwarming, stoelventilatie, keyless-entry, verkeersbordherkenning en een rijbaanassistent.

Het faceliftmodel zet grote stappen vooruit met een nieuw dashboard met afzonderlijk infotainmentscherm, 3D-navigatie met Live Services, Apple CarPlay, een QI-lader en Krell premium-audio. Het veiligheidsaanbod wordt grondig gemoderniseerd met nieuwe Hyundai SmartSense veiligheidssystemen inclusief adaptieve cruise control met stop & go, een noodremfunctie, adaptief grootlicht en een around view monitor-camerasysteem. De nieuwe N Line heeft een sportinterieur en zwarte hemelbekleding.

Motor

Voor de aandrijving kiest Hyundai voor direct ingespoten viercilinder motoren. Op benzinegebied zijn dat de atmosferische 1.6 GDI (132 pk, 161 Nm) en de 1.6 T-GDI turbomotor (177 pk, 265 Nm). Op dieselgebied is er keuze uit de 1.7 CRDI (116-141 pk, 280-340 Nm) en de 2.0 CRDI (136-185 pk, 373-400 Nm). Alle motoren voldoen minimaal aan de Euro 6-emissienorm.

Vanaf de facelift van 2018 voegt Hyundai nieuwe dieselmotoren met 48V mild-hybride techniek toe, de 1.6 CRDI en 2.0 CRDI. Afgezien van mogelijke inlaatvervuiling staan de motoren als betrouwbaar te boek. De keuze van Hyundai voor betrekkelijk korte olieverversingsintervallen heeft hier mogelijk een positieve invloed op. Bij aankoop van een occasion is het uiteraard wel van belang dat eerdere eigenaren zich aan deze intervallen hebben gehouden.

Transmissie Hyundai Tucson

Standaard heeft de Hyundai Tucson voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving is leverbaar in combinatie met de 1.6 T-GDI, de 1.6 CRDI en de 2.0 CRDI. Afhankelijk van de motorisering heeft de Koreaanse SUV een handgeschakelde zestraps versnellingsbak, een zeventraps DCT-automaat met dubbele koppeling of een zes- of achttraps automaat met koppelomvormer. Afhankelijk van de motorisering, de transmissie en de aandrijving loopt het maximum geremde trekgewicht uiteen van 1,4 ton tot bijna 2,0 ton. Wees bij occasions met handbak en trekhaak extra alert op mogelijke slijtage van de koppeling en het vliegwiel.

Wielophanging

De onderstelafstemming en de besturing van deze Tucson staan op een hoger niveau dan bij de ix35. Het uitgaande model was comfortabel gedempt en geveerd en kon in bochten stevig overhellen. De nieuwe Tucson heeft voor en achter onafhankelijke wielophanging met stuggere veren, dikkere stabilisatoren en een betere schokdemping.

De stuurbekrachtiging van de Hyundai Tucson blijft tamelijk licht, maar geeft meer feedback en reageert alerter op stuurbewegingen. Samengevat rijdt de Tucson in alle opzichten volwassener en uitgebalanceerder dan zijn voorganger. Af-fabriek zijn 16- tot en met 19-inch lichtmetalen wielen leverbaar.

Welke moet ik hebben?

De 1.6 GDI presteert levendiger dan je op basis van de papieren specificaties verwacht. De 1.6 T-GDI verandert de Tucson in een rappe en zeer capabele trekauto, vooral in combinatie met AWD. Dit geldt ook voor de koppelsterke diesels.

Uitvoeringen van de Hyundai Tucson heten i-Drive (16-inch lichtmetaal, airco, bluetooth), i-Motion (17-inch lichtmetaal, dakrails, mistlampen voor, parkeerhulp achter, automatische airco, stoelverwarming, cruise control), Comfort (privacy-glass, parkeersensoren voor en achter, camera, 8-inch navigatiescherm) en Premium (19-inch lichtmetaal, led-koplampen, elektrische achterklep, leer). Hyundai grijpt de facelift aan om de standaarduitrusting van alle uitvoeringen te verruimen. Naast nieuwe veiligheidssystemen staat de nieuwe N Line (19-inch lichtmetaal, sportpakket) in de prijslijst.

Met de Hyundai Tucson het worden?

De derde Hyundai Tucson biedt meer binnenruimte, een mooiere afwerking en betere rijeigenschappen dan zijn voorgangers. Nieuw en gebruikt is de Koreaanse crossover wat minder scherp geprijsd dan voorheen. Toch biedt hij nog altijd bovengemiddeld veel uitrusting voor zijn geld, zeker in vergelijking met de Europese concurrentie. Het feit dat de Tucson op technisch vlak meer trendvolger dan trendsetter is, heeft voor occasionkopers vooral voordelen. Op het gebied van betrouwbaarheid en degelijkheid steekt het model positief af tegen klassegenoten die technisch weliswaar vooruitstrevender, maar daardoor ook reparatiegevoeliger zijn.

📅 Tijdlijn Voorjaar 2015 – introductie generatie TL Najaar 2018 – facelift, 2.0 CRDI/1.6 CRDI 48V Voorjaar 2019 – N Line Najaar 2020 – introductie nieuwe generatie Hyundai Tucson (NX4)

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 55,42

Remschijven voor, per set € 127,86

Hankook Ventus Prime 4, 225/55 R18 98V, per stuk vanaf € 110,–

Aircocondensor incl. droger, vanaf € 166,13

Koppelingset (DCT7), vanaf € 997,67

Prijzen zijn internetprijzen voor een Hyundai Tucson 1.6 T-GDI van 2017 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 225,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 350,–

Het onderhoudsinterval (1.6 T-GDI) is 15.000 kilometer/1 jaar.

Pluspunten Hyundai Tucson

+ comfortabel

+ ruim

+ uitrusting

Minpunten Hyundai Tucson

– krasgevoelige kunststoffen

– geen stuurmansauto