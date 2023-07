Deel dit: Share App Mail Tweet

Hier kun je zien hoe Carlos Ghosn uit Japan ontsnapte

Toen Carlos Ghosn, voormalig topman van de Renault Nissan Alliantie, eind 2019 uit Japan ontsnapte, wisten we gelijk: dit is voer voor een film, of ten minste een documentaire. En die is er nu. Wanted: The Escape of Carlos Ghosn debuteert op 25 augustus.

Er is toch al een documentaire over Ghosn? Klopt, Netflix kwam vorig jaar met Fugitive: The Curious Case of Carlos Ghosn, waarin zijn carrière en zijn arrestatie wordt belicht. Maar Apple TV komt nu met nog een docu, die vooral ook gaat over de spectaculaire ontsnapping van Ghosn.

Zelfs stripverhalen over Carlos Ghosn

Hij werd ooit als een halve godheid gezien in Japan. Er zijn zelfs stripboeken over hem gemaakt. De reden? Ghosn heeft Nissan van de ondergang gered en was een succesvol topman van de Renault Nissan Alliantie, waar nu ook Mitsubishi bij hoort.

Gearresteerd op verdenking van fraude

In november 2018 werd Carlos Ghosn op het vliegveld gearresteerd toen hij terugkwam in Japan. Hij werd beschuldigd van fraude en machtsmisbruik, verbleef in de cel en werd ook onder huisarrest geplaatst.

Spectaculaire ontsnapping in een kist

Op 30 december 2019 ontsnapte Ghosn uit Japan. Hij werd door enkele voormalige commando’s het land uit gesmokkeld in een instrumentenkist en vloog in een privéjet naar Turkije en vervolgens naar Libanon, waar hij in ballingschap woont. Ghosn staat nog steeds gesignaleerd bij Interpol.

Zijn rechterhand Greg Kelly bleef in de cel zitten in Japan en werd begin vorig jaar veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, die hij niet hoefde uit te zitten. Het proces heeft zeventien maanden geduurd. Kelly is inmiddels terug in de VS.

Bewijs van financiële wanpraktijken

Ghosn én Kelly houden vol onschuldig te zijn, maar de zaak is enorm ingewikkeld. Er is inderdaad bewijs voor financiële wanpraktijken, maar daarbij zou ook het topmanagement van Nissan betrokken zijn.

Carlos Ghosn zelf – die zeker boter op zijn hoofd heeft – gaat uit van een wraakactie door Nissan en de Japanse regering. Beide waren niet blij met zijn plan om Renault en Nissan te laten fuseren.

Van Drive to Survive-producenten

De documentaire van Apple TV, Wanted: The Escape of Carlos Ghosn, bestaat uit vier delen en is geproduceerd door James Gay-Rees en Paul Martin, bekend van het razend populaire Formula 1: Drive to Survive op Netflix.