Alle Porsches worden volledig elektrisch, behalve deze…

Ja, natuurlijk moet ook Porsche eraan geloven. In 2030 moet 80 procent van de nieuw verkochte Porsches een volledig elektrische zijn. Er blijft echter één model over waarin de brandstofmotor zo lang als het kan gehandhaafd blijft.

We hebben het natuurlijk over de Porsche 911. Daar komt naar verluidt een hybrideversie van, maar een brandstofmotor houdt-ie. Porsche heeft zijn hoop gevestigd op zogenoemde e-fuels, waar het merk veel geld en moeite in heeft geïnvesteerd.

Porsche wil een uitzondering voor e-fuels

Daarbij heeft de fabrikant zich verzet tegen het Europese verbod vanaf 2035 op de verkoop van nieuwe brandstofauto’s. Met succes, want zoals het er nu naar uitziet, komt er een uitzondering op dat verbod voor auto’s op synthetische brandstof.

Hoe wordt synthetische brandstof gemaakt?

E-fuel wordt gemaakt van koolstofdioxide, die uit de lucht wordt gewonnen, en duurzaam geproduceerde waterstof. Als het wordt verbrand, komt er CO2 vrij, maar dat is dezelfde hoeveelheid die uit de omgeving is gehaald, dus is de brandstof CO2-neutraal.

Synthetische brandstof wordt met name gezien als oplossing voor de luchtvaart, de transportsector en mogelijk ook de scheepvaart. Momenteel wordt het nog niet in enorme hoeveelheden geproduceerd. Bovendien is het erg duur.

E-fuel als oplossing voor exclusieve merken

Het lijkt erop dat volumefabrikanten e-fuels niet zullen omarmen. Ze hebben immers al vele miljarden geïnvesteerd in elektrificatie. Maar exclusieve merken zijn er wél in geïnteresseerd.

Ferrari zou bijvoorbeeld op synthetische brandstof willen overstappen en ook kleine sportwagenfabrikanten, zoals Morgan, hebben door dat het een mooie kans zal zijn om verbrandingsmotoren te blijven gebruiken. Overigens werken beide merken aan elektrische modellen.

Macan, Cayenne en 718 woren volledig elektrisch

Bij Porsche wordt de aankomende Macan elektrisch (het model is door softwareproblemen al een jaar uitgesteld) en dat geldt ook voor de Cayenne en 718 Boxster en Cayman. De 911, die verantwoordelijk is voor 13 procent van de Porsche-verkopen, blijft de uitzondering.