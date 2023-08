Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 zuinige occasions koop je voor minder dan 5.000 euro

Brandstoffen als benzine en diesel zijn duur. Wil je goedkoop rijden met een occasion van 5.000 euro, dan moet je dus voor een zuinige kiezen. Autovisie selecteert vijf tweedehands auto’s voor minder dan 5 mille waarmee je niet of minder hard schrikt aan de pomp.

Hoe zuinig een auto rijdt is niet enkel afhankelijk van het gewicht, de motor en de stroomlijn. Nee, de bestuurder speelt een belangrijke rol. Wil je echt zuinig rijden, dan moet je onder andere je rijstijl aanpassen. Lees hier hoe je zo min mogelijk benzine verbruikt.

Vijf extreem zuinige occasions voor minder dan 5.000 euro

Terug naar de occasions, want het type auto heeft wel degelijk invloed op hoeveel je moet betalen aan brandstof. Dit zijn vijf extreem zuinige occasions voor maximaal 5.000 euro.

De genoemde verbruikscijfers zijn fabrieksopgaves

Volkswagen Lupo 3L

Een goede Volkswagen Lupo 3L vinden met een acceptabele kilometerstand, kan een uitdaging zijn. En dat is niet zonder reden. De auto is namelijk spotgoedkoop om kilometers mee te maken.

De aanschafprijs is laag en met een verbruik van 1 op 33 kilometer lach je iedereen uit. Let wel, de auto is een diesel. Wegenbelasting is daardoor hoger.

Toyota Aygo

Er zijn weinig lijstjes met goedkope betrouwbare occasions waar de Toyota Aygo niet instaat, en dan is-ie ook nog eens erg zuinig. Voor minder dan 5.000 euro hebben we het over de eerste generatie Aygo met de driecilinder benzinemotor.

Het verbruik van de Japanner is 1 op 21,7. Daarbij zijn onderhoudskosten doorgaans laag en is de wegenbelasting tevens betaalbaar.

Kia Picanto

Voor minder dan 5.000 euro koop je ook al een tweede generatie Kia Picanto als occasion. Kies je ook in dit geval voor de driecilinder, dan verbruik je gemiddeld 1 liter benzine per 23,8 kilometer.

Daarbij is de Picanto betrouwbaar en is wegenbelasting niet duur. Een prima betaalbare stadsauto dus!

Honda Civic Hybride

Ben je op zoek naar een veel ruimere occasion, dan is wellicht de Honda Civic een optie. Voor minder dan 5.000 euro koop je namelijk al de hybride. De aandrijflijn bestaat uit een 1,3-liter viercilinder en een elektromotor.

Het verbruik ligt op slechts 1 liter per 22 kilometer. En dat is erg goed voor het type auto! Het verbruik is bij hybride-auto’s wel erg afhankelijk van de toepassing van de auto. Rijd je veel snelweg, dan zal het benzineverbruik een stuk hoger zijn.

Toyota Prius

Maar waarom voor de Honda Civic gaan als je voor een Toyota Prius van de tweede generatie kan kiezen, de grondlegger van de hybride-auto’s. Voor minder dan 5.000 euro koop je de occasion al en het verbruik ligt op slechts 1 liter per 23 kilometer. De aandrijflijn bestaat uit een 1,5-liter viercilinder met een elektromotor. Ook voor deze hybride geldt, dat-ie met name zuinig is in de stad. Dat is dan ook de reden dat ze vaak als taxi werden ingezet.