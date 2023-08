Deel dit: Share App Mail Tweet

Met de taxi naar het vliegveld? Dit zijn de 10 duurste steden van Europa

Als je eenmaal met het vliegtuig op de plaats van bestemming aangekomen bent, moet je veelal nog verder reizen richting bijvoorbeeld het centrum van de stad. Reistijger.nl zocht uit wat de 10 duurste steden van Europa zijn om met de taxi van het vliegveld naar het centrum te reizen (en andersom).

In Europa ben je gemiddeld 55 euro kwijt als je vanaf het vliegveld naar het centrum van een stad wil met een taxi. Er zijn echter extreme uitzonderingen.

De tien duurste taxiritten van vliegveld naar stadscentrum

De prijs is natuurlijk niet enkel afhankelijk van de prijs per kilometer. Het gaat ook om de afstand, zoals bij nummer 1. In zo’n geval kan je beter een auto huren of zelf rijden vanaf Nederland. De lijst is bepaald aan de hand van de prijzen die taxi’s van Uber hanteren.

Vaduz, Liechtenstein (vanaf Zurich Airport): 432 euro Monaco (vanaf Nice Airport): 130 euro Oslo, Noorwegen: 123 euro Londen, VK: 91 euro Kopenhagen, Denemarken: 74 euro Berlijn, Duitsland: 74 euro Dublin, Ierland: 74 euro Rome, Italië: 73 euro Stockholm, Zweden: 63 euro Amsterdam, Nederland: 62 euro

De hoogste kilometerprijs betaal je in Kopenhagen. Hier ben je 13,45 euro per kilometer kwijt.

De tien goedkoopste rit met taxi van vlieg naar stadscentrum

Niet alleen van de duurste steden is een lijstjes gemaakt, ook van de goedkoopste. In deze 10 steden is het spotgoedkoop om het de taxi van het vliegveld naar het stadscentrum te gaan.

Talinn, Estland: 7 euro Boekarest, Roemenië: 22 euro Tirana, Albanië: 24 euro Pristina, Kosovo: 25 euro Warschau, Polen: 26 euro Sofia, Bulgarije: 27 euro Valetta, Malta: 27 euro Madrid, Spanje: 30 euro Skopje, Noord-Macedonië: 30 euro Bratislava, Slowakije: 30 euro

De laagste kilometerprijs betaal je in Ankara. Hier ben je slechts 0,76 euro per kilometer kwijt. Madrid en Talinn zijn met 1,15 en 1,16 euro per kilometer in een taxi ook erg goedkoop.