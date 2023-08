Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 4 stoere offroaders koop je voor minder dan 5.000 euro als occasion

Je kan bij aankoop van een occasion letten op zuinigheid, betrouwbaarheid en maandelijkse lasten. Dat is slim, maar ook een beetje saai. In dit artikel gooien we het over een andere boeg en gaan we op zoek naar een zo stoer mogelijke offroader voor 5.000 euro.

Een leuke auto wil niet per definitie zeggen dat een auto onbetrouwbaar, onzuinig of duur in maandelijkse lasten hoeft te zijn. Al komen deze aspecten in dit lijstje op een tweede plek.

Vier stoere offroad-occasions voor minder dan 5.000 euro

De eisen die we stellen aan een stoere offroader zijn simpel. Alle vier de occasions hebben vierwielaandrijving (4×4), hebben geen moeite met door een weiland crossen en zien er bovenal stoer uit.

Suzuki Jimny

Degelijk, stoer en serieuze goed in het terrein. De Suzuki Jimny is de perfecte opener voor dit lijstje. Tenminste, als je ‘m als 4×4 koopt.

Voor 5.000 euro heb je vaak auto’s met een hogere kilometerstand, al hoeft dit in geval van de Suzuki niet te zeggen dat het een slechte auto is. Het aanbod Jimny’s voor ons budget is wel erg weinig. Er staan er slechts vier te koop voor minder dan 5 mille.

Toyota RAV4 Funcruiser

Nog een Japanse offroader die je voor een prikkie op de kop tikt, is de RAV4 Funcruiser. De goedkope occasions zien er in eerste instantie wat saai uit, maar geef ze een bullbar en een set dikke banden en je herkent de 4×4 niet meer terug.

Het aanbod begint bij 2.644 euro. Voor minder dan 5 mille vind je slechts acht exemplaren met kilometerstanden van boven de 200.000 kilometer.

Daihatsu Terios

Net als de drie bovenstaande komt deze occasion ook uit Japan. In tegenstelling tot de rest is het aanbod van de Daihatsu Terios voor minder dan 5.000 euro groter. Er staan er voor dit bedrag 21 te koop.

Ook kilometerstanden van minder dan 200.000 zijn geen uitzondering voor dit budget. Er zit echter een grote MAAR aan dit verhaal. Wil je een Daihatsu Terios met vierwielaandrijving, dan moet je goed zoeken. Wij vonden er slechts twee!

Land Rover Freelander

Voor minder dan 5.000 euro koop je eindelijk altijd de Land Rover Freelander met de 1,8-liter viercilinder. Een motorblok dat niet echt bekend staat om zijn betrouwbaarheid. Als je toch het risico durft te nemen om voor dit budget een ervaren Freelander-occasion op de kop te tikken, heb je wel een erg stoere offroader.

In totaal staan er zeven Land Rover Freelanders voor minder dan 5 mille te koop. Het aanbod begint bij 1.990 euro voor een auto met problemen. Al kan je voor dit geld maar weinig tot geen perfecte offroaders vinden.