Deel dit: Share App Mail Tweet

Pérez voorspelt dat 2024 zijn beste seizoen in Formule 1 wordt

2024 gaat het beste seizoen van Sergio Pérez in de Formule 1 worden. Dat voorspelde de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij de presentatie van de Red Bull-auto voor het komende seizoen. “Ik ben nog jong, gemotiveerd en denk dat mijn beste jaren nog moeten komen”, aldus de 34-jarige coureur.

Pérez reed de afgelopen drie jaar volledig in de schaduw van Verstappen bij Red Bull. Vorig jaar won hij twee grands prix aan het begin van het jaar, maar toen Verstappen eenmaal op stoom was en zijn recordserie van tien overwinningen op rij boekte, was Pérez aan het prutsen en vooral in gevecht met zichzelf. Hij eindigde dankzij een sterk slot van het seizoen toch nog als tweede in het kampioenschap.

“Dit wordt mijn vierde seizoen bij het team en ik beschouw het als weer een geweldige kans. Als ik goed presteer op de baan, zullen er genoeg kansen komen om te winnen. Dat is het doel. Maar het is ook duidelijk dat het een grote uitdaging is om het tegen Max op te nemen.”

ANP