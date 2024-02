Deel dit: Share App Mail Tweet

10 jaar maximumtarief rijbewijs: zoveel duurder is het pasje geworden

Iets meer dan 10 jaar geleden werd voor het eerst het maximumtarief voor het rijbewijs ingesteld. Dit tarief is de afgelopen 10 jaar steeds hoger geworden. Wat betaal je in 2024 voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs?

In heel Nederland ging vanaf 1 januari 2014 een maximumtarief voor het rijbewijs gelden. Hierdoor konden gemeentes niet meer zelf de prijs van het roze pasje bepalen. Sommige gemeentes rekende namelijk zo’n 40 euro en op sommige plekken moest je voor de invoering 68 euro betalen.

Maximumtarief rijbewijs 10 jaar

10 jaar geleden was met maximumtarief van het rijbewijs 38.48 euro. Dit bedrag bestond uit 9,70 euro aan vaste kosten voor de Rijksoverheid en 28,78 euro aan kosten voor de gemeente.

Roze pasje is veel duurder

Ruim 10 jaar laten is de prijs voor het aanvragen van een rijbewijs flink gestegen. In 2024 betaal je voor een nieuw roze pasje maximaal 51,11 euro. Dit bedrag bestaat uit 14,35 aan kosten voor de Rijksoverheid en 36,76 euro aan kosten voor de gemeente.

Soort aanvraag Kosten Normale aanvraag € 51,11 Spoedaanvraag € 90,76

Voor een spoedaanvraag betaal je veel meer. De gemeente draagt bij een spoedaanvraag 54 euro extra aan de RDW. Een spoedaanvraag kost dus 90,76 euro.

Vorig jaar was de prijs voor een spoedaanvraag nog 78,75 euro. Bij een normale aanvraag moest je 44,65 euro betalen. Dit jaar is de prijs dus fors gestegen.

Geldigheid rijbewijs

Heb je een rijbewijs aangevraagd net na de invoering van het maximumtatief, dan moet je nu een nieuwe aanvragen. Rijbewijzen zijn 10 jaar geldig vanaf de dag dat hij is aangevraagd bij de gemeente. In sommige gevallen is het pasje minder lang geldig. Ben je tussen de 65 en 70 jaar? Dan is jouw rijbewijs maximaal geldig tot je 75ste verjaardag. Vanaf 70 jaar is je roze pasje maximaal 5 jaar geldig. Lees hier meer over de geldigheid en strengere eisen.