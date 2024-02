Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla-concurrent toont eerste beelden van nieuwe betaalbare EV

De Rivian R1T ken je wellicht al als Tesla Cybertruck-concurrent, het is namelijk eveneens een EV in pick-up-vorm. Inmiddels staat er een nieuwe elektrische auto van het merk te wachten in de coulissen en die moet een stuk betaalbaarder worden.

Na jaren wachten rijden Cybertrucks inmiddels mondjesmaat rond. EV-liefhebbers zijn in rep en roer. De een vindt het een roestbak, de ander is juist lovend over het elektrische werkpaard. Wel is de Tesla Cybertruck wat laat op de elektrische pick-up-party. De Rivian R1T rijdt immers al enkele jaren rond. De Tesla-concurrent komt komende maand zelfs al met een nieuwe (en betaalbare) elektrische auto.

Rivian R2 als nieuwe instap-EV

Rivian heeft momenteel twee personenauto’s in zijn gamma: de R1T en R1S, waarbij die laatste een SUV-versie is van de R1T. Die R1T is met een basisprijs van 69.900 dollar (omgerekend bijna 65.000 euro) op dit moment het goedkoopste model.

Maar daar komt verandering in. Op 7 maart onthult de Amerikaanse autobouwer een gloednieuw EV-model: de Rivian R2. In de video hierboven vang je een eerste glimp op van de kleinere SUV. Met name de lichtsignatuur is duidelijk zichtbaar en die doet sterk denken aan de lichtunits op zijn grotere broers.

Prijs van de elektrische auto

Duidelijk is dat de Tesla-concurrent met de Rivian R2 zijn avontuurlijke merkkarakter weer onderstreept. Het verschil is dat de wildernis verkennen met een EV nu ook mogelijk wordt voor Amerikanen met een kleinere portemonnee. CEO Robert Scaringe meldde eerder namelijk dat de kleinere R2 goedkoper zal zijn. Geschat wordt dat de vanafprijs van de Rivian R2 tussen de 40.000 en 50.000 dollar (37.000 tot 46.000 euro).

Concurrent van de Tesla Model Y

De elektrische auto zou ook hier een interessante koop kunnen zijn. Voor dat bedrag is er net als bij de Tesla Model Y, zijn vermoedelijke concurrent, een EV-subsidie te krijgen. Eerder kondigde Scaringe al aan voorbereidingen te treffen op de komst naar Europa. Het zou gaan om modellen op basis van het nieuwe R2-platform. Mogelijk zien we deze Rivian R2 binnenkort dus ook het Nederlandse wegennet opvrolijken.