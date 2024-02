Deel dit: Share App Mail Tweet

De op-één-na goedkoopste Ferrari-occasion van Nederland wil je

Ferrari’s zijn geenszins goedkoop, maar je hoeft ook weer geen multimiljonair te zijn om een prancing horse te bezitten. De goedkoopste Ferrari tik je zelfs al voor minder dan een halve ton op de kop. Toch wil je de op-één-na goedkoopste occasion liever hebben.

Met een beperkt budget tref je uiteraard de wat minder gewilde modellen. Bij Ferrari moet je dan vooral denken aan de Mondial of Dino 308 GT4, die volgens sommige puristen geen volbloed is. De op-één-na goedkoopste occasion is dat wel.

Ferrari 456 GT met V12

We hebben het over de 456 GT, die wordt aangedreven door een heuse V12. Die ligt echter niet achter de bestuurder, zoals bij de peperdure LaFerrari, Enzo en F50 het geval is, maar voorin. De Ferrari 456 GT is dan ook geen supercar, maar – je verwacht het niet – een GT. Het model verscheen in 1992 op de markt en werd tot 2003 gebouwd. Zoals het een icoon uit de nineties betaamt, is de occasion voorzien van klapkoplampen. Wel is het de laatste Ferrari ooit met deze feature.

De 5,5-liter V12 in de neus van deze 2+2 produceert maar liefst 442 pk en 550 Nm koppel. Ook vandaag de dag is dat niets om over te klagen. Helaas is de twaalfcilinder in de op-één-na goedkoopste Ferrari-occasion van ons land gekoppeld aan de viertraps automaat en niet aan de handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten.

Prijs van de occasion

Daar staat een relatief vriendelijk prijskaartje tegenover. Dit exemplaar uit 1997 dat in 2002 geïmporteerd is, heeft ruim 72.000 kilometer gereden en staat nu te koop voor 54.900 euro. Niet gek voor een échte Ferrari. Bovendien liegen de prestaties er niet om. Begeleid door het V12-orkest, sprint deze occasion in zo’n 5,5 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid ligt rond de 300 km/u.

De Ferrari in zijn toeren jagen is een genot voor het oor, maar een kwelling voor de portemonnee. Het opgegeven verbruik bedraagt een miserabele 1 op 5,3 en daarmee behoort hij tot de meest onzuinige tweedehandsjes van Nederland. Maar goed, dat hoort je als Ferrari-koper niet te deren.