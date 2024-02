PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

In no-time is Fastned uitgegroeid van ‘die stations waar nooit iemand staat’ tot locaties met 7,5 ton jaarlijkse omzet en soms wachtrijen. Wat komt erbij kijken om zo’n netwerk van snelladers op te bouwen en werkend te houden? Autovisie ging in gesprek met CEO Michiel Langezaal.