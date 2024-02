Deel dit: Share App Mail Tweet

De Renault Safrane BiTurbo is gemaakt voor de Autobahn | Sjoerds Weetjes 387

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Het is niet de vraag hoeveel exemplaren Renault van de Safrane Biturbo heeft gebouwd, maar hoeveel er nu nog in omloop zijn. Zelden kom je er een tegen. Waarom dat jammer is, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Het verhaal achter de Renault Safrane Biturbo.

Een sensatie, dat was en is de Renault Safrane Biturbo. Hij verdient een hoofdrol in een van de afleveringen van Sjoerds Weetjes. Niet op de eerste plaats door zijn beperkte productievolume, maar door het opmerkelijke verhaal hoe de exemplaren zijn gebouwd.

Het verhaal achter de Renault Safrane Biturbo

In deze aflevering stelt Sjoerd je de Franse vijfdeurs sportsedan voor, die bij menig autoliefhebber ooit op de radar stond, maar door zijn onopvallende voorkomen en geringe verkoopcijfers ongetwijfeld uit het geheugen is gewist. Mocht je er nog nooit van hebben gehoord, kijk dan zeker de video, want Sjoerd vertelt je hoe absurd de Fransoos is. Hij legt uit waarom Renault de Safrane Biturbo ontwikkelde en vertelt hoe de ‘schneller Franzose’ het levenslicht zag. Sjoerd toont je de auto, die in dit geval een heel bijzondere accessoire-item aan boord heeft.

Hij leest uiteraard niet de brochure van de vierwielaangedreven Renault Safrane Biturbo voor en mijdt zaken als de standaarduitrusting, de beschikbare kleuren en de mogelijkheden voor de interieuraankleding. Hij vertelt wat er zich achter de schermen bij Renault afspeelde. Het is een vast recept voor Sjoerds video’s, die hij exclusief voor Autovisie maakt.

Word wijzer met Sjoerds Weetjes

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. In elke aflevering vertelt hij een verhaal dat aan de auto kleeft, zoals de ontwikkeling van het model, het ontwerpproces en de hoofdpijndossiers. De video’s verschijnen elke vrijdag om 16.00 uur op Autovisie.nl en op ons YouTube-kanaal. Heb je een aflevering gemist, scroll dan door de afspeellijst. De Renault-liefhebber, treft daar video’s over bijvoorbeeld de Avantime, Vel Satis en Kangoo aan.