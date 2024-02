Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Suzuki Swift lijkt op zijn voorganger, maar schijn bedriegt

Licht, betaalbaar en een tikje sportief. De Suzuki Swift is altijd al een goede keuze geweest in het B-segment. Nu laat het merk de nieuwe zevende generatie van de Swift zien.

Iets meer dan 40 jaar geleden rolde er voor het eerst een Swift van de Japanse productieband. Het model droeg toen nog de naam Cultus. Vanaf de tweede generatie veranderde de naam naar Swift.

De nieuwe Suzuki Swift

En die Suzuki Swift heeft een goede naam opgebouwd. De auto is betrouwbaar, zuinig en heeft goede rijeigenschappen.

Onder de motorkap van de nieuwe Swift ligt een 1,2-liter driecilinder die 81 pk en 110 Nm aan koppel levert. De krachtbron wordt bijgestaan door een elektromotor die goed is voor 3 pk en 60 Nm. De aandrijflijn is nog iets zuiniger dan zijn voorganger.

Standaard wordt de Swift geleverd met een handbak, ook is er een CTV-transmissie leverbaar. In de basis is het model een voorwielaandrijver, maar ook een vierwielaangedreven Suzuki Swift is leverbaar. Bij deze AllGrip heb je altijd een handbak. Een Swift Sport is nog niet aangekondigd.

Prijs

De Suzuki Swift heeft aan vanafprijs iets meer dan 21.000 euro. Voor dit geld krijg je de handbak en voorwielaandrijving. De duurste uitvoering met vierwielaandrijving kost bijna 29.000 euro. In het tweede kwartaal van 2024 staat de nieuwe Swift bij de dealers.