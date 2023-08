Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel Nederlanders hebben een Ferrari en dit is de populairste

Wat koop je van je eerste miljoen? Een Porsche ligt voor de hand, maar de heilige graal is natuurlijk een Ferrari. Er zullen vast niet veel Nederlanders zijn die er een hebben, toch? Nou, het zijn er meer dan je denkt.

De minst dure Ferrari’s van dit moment zijn de Portofino M en de Roma, die in Nederland net onder de 280.000 euro zitten. En dat is dus nog maar het begin. Voor de nieuwe 296 GTB ben je drie ton kwijt en de Purosangue – die we beslist geen SUV mogen noemen – gaat over de 500.000 euro heen.

Zelfs een tweedehands Ferrari is duur

Om tweedehands in een Ferrari te kunnen stappen, moet je ook redelijk in de slappe was zitten. Op het moment van schrijven zijn de meest betaalbare modellen op gaspedaal.nl de Mondial en 208 GT4, die beide te koop zijn vanaf ruim 50.000 euro.

Dus of je nou een oude of nieuwe hebt, veel geld kost-ie altijd. Dus zijn we benieuwd: hoeveel mensen zijn er in Nederland eigenlijk met een Italiaans raspaard uit Maranello?

Hoeveel Ferrari’s geregistreerd bij RDW?

Een duik in het kentekenregister van de RDW geeft het antwoord op die vraag. Er zijn nu 3830 Ferrari’s geregistreerd in Nederland. Ongeveer 0,02 procent van de Nederlanders (1 op de 4680) heeft er dus een.

Al moeten we daar meteen een kanttekening bij maken. De RDW houdt natuurlijk de registraties bij. En er zijn vast een aantal mensen zijn met meer dan één Ferrari in de garage.

Populairste kleur is nogal voorspelbaar

De gemiddelde nieuwprijs bedraagt 360.000 euro, zo lezen we, en het gemiddelde vermogen is 454 pk. Dat kopers volstrekt geen fantasie hebben, zien we aan de populairste kleuren: rood (43 procent) en grijs.

In totaal zijn er in Nederland veertig verschillende modellen geregistreerd. De oudste ervan komt uit 1948, wat een van de allereerste straatauto’s van het merk moet zijn.

Meest voorkomende modellen in Nederland

Het meest voorkomende model is de California, met 270 registraties, op de voet gevolgd door de 360 Modena. Een derde van de Ferrari’s in Nederland is een cabrio, 60 procent een coupé en dan zal de rest, 7 procent, een targa zijn, of iets dergelijks.