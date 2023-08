Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Amerikanen hartstikke doof worden van hun Ford

Amerikaanse Ford-rijders hebben te maken met een eigenaardig probleem. Bij de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zijn zo’n honderd klachten binnengekomen over wat mensen beschrijven als een ‘supersonische knal’.

Ford heeft aan de The Wall Street Journal bevestigd dat er iets aan de hand is met de F-150, al decennialang de best verkochte ‘auto’ van de Verenigde Staten. Het lijkt iets te maken te hebben met het audiosysteem, waar plotseling geluiden uitkomen en extreem luide uitbarstingen van ruis.

Ford F-150 brengt een ‘supersonische knal’ voort

Op diverse fora vergelijken F-150-bezitters het lawaai met een ‘supersonische knal’ of het geluid van een raam dat aan gruzelementen gaat. Volgens Ford is de issue op te lossen met een over-the-air update.

Het gaat daarbij niet alleen over de F-150 van de bouwjaren 2021 tot en met 2023. Volgens Ford hebben ook de nieuwe, elektrische F-150 Lightning en de Expedition (een grote SUV) te kampen met het euvel.

Topman Jim Farley wil de kwaliteit verbeteren

In 2022 verkocht Ford iedere 49 seconden een F-150. Het meest recente probleem met de full-size pick-up komt de Amerikaanse fabrikant niet goed uit. Eerder dit jaar moest het bedrijf bijna 900.000 F-150’s terugroepen omdat ze zomaar uit het niets konden gaan remmen.

Jim Farley, topman van de autogigant, heeft van kwaliteit een speerpunt gemaakt, zo zei hij in mei tijdens een aandeelhoudersvergadering. Dat er nu wederom iets fout gaat met de absolute bestseller van Ford zal hem niet lekker zitten.

‘Vier uur later piepten mijn oren nog steeds’

Op Reddit klagen mensen massaal over de F-150. Reaguurders zijn zich een hoedje geschrokken toen ze hun truck startten. “De eerste plop was zo luid dat ik dacht dat de ramen waren gebarsten”, schrijft iemand. “Vier uur later piepten mijn oren nog steeds.”

Een andere F-150-rijder meldt: “Ik dacht eerst dat een van de buren een golfbal door de ruit had geslagen, want zo klonk het. Ford zegt dat er iets mis gaat met de versterker van de audio-installatie.