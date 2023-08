Deel dit: Share App Mail Tweet

Kaarten voor Dutch Grand Prix 2024 en 2025 al bijna uitverkocht

Kaarten voor de volgende edities van de Dutch Grand Prix zijn erg in trek, laat de organisatie weten. Een woordvoerder noemt het aantal aanvragen “overweldigend”. Sportief directeur van het evenement Jan Lammers schat dat er voor 70 tot 80 procent van de kaarten al een aanvraag ligt.

“De eerste indicaties zijn geruststellend voor ons”, aldus Lammers. Volgens hem is er al een “enorme aanloop” van mensen die steeds uitgeloot zijn of mensen die de race een keer van dichtbij mee willen maken.

Iedereen zelfde kans op kaartje Dutch Grand Prix

Vanwege de grote interesse en het beperkt aantal kaarten maakt de organisatie in 2024 en 2025 gebruik van een aanvraag- en toewijzingsproces waarbij iedereen een dezelfde kans heeft op een kaartje. Tot 8 september kunnen mensen een aanvraag doen voor een toegangsbewijs.

Tijdens de drie racedagen dit jaar rekende de organisatie op 105.000 fans op het circuit. Die waren er ook op zaterdag, een dag eerder waren het er 95.000.

Drukte kwam zondag al vroeg op gang, aldus de NS

Volgens de NS is de drukte op zondagmorgen al vroeg op gang gekomen. De eerste 10.000 mensen namen even over 09.00 uur all de trein naar Zandvoort. Een woordvoerder van de NS laat weten dat het inmiddels druk aan het worden is in de trein.

De meeste mensen die met de trein naar Zandvoort gaan, moeten nog komen, geeft de woordvoerder aan. Op dit moment past het allemaal nog in de treinen die rijden. “Maar op een gegeven moment krijg je net als de afgelopen dagen rijvorming op Amsterdam Centraal of Haarlem.”

Toch hoeven de racefans niet lang te wachten, denkt de NS-woordvoerder. “Bij topdrukte zal de wachttijd zo’n 20 tot 25 minuten zijn.” Die topdrukte wordt tussen 10.00 en 12.00 uur verwacht. “We denken dat rond 12.30, 13.00 uur iedereen er wel is.”