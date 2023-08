Deel dit: Share App Mail Tweet

Max Verstappen aast op Zandvoort op het record van Vettel

Max Verstappen kan zondag bij de Dutch Grand Prix voor de negende keer op rij een race in de Formule 1 winnen. Als de 25-jarige Nederlander daarin slaagt, evenaart hij het record van Sebastian Vettel. De Duitser won in 2013 negen wedstrijden op rij in de belangrijkste raceklasse voor auto’s.

Verstappen begint om 15.00 uur, met 105.000 toeschouwers op de tribunes, vanaf poleposition. Ook de voorgaande twee jaar veroverde de Limburger de eerste startplek in Zandvoort en won hij de race ook. De Brit Lando Norris zette in de kwalificatie in zijn McLaren de tweede tijd neer en Mercedes-coureur George Russell, ook een Brit, de derde.

Max Verstappen op weg naar derde wereldtitel

Als Verstappen opnieuw wint, zet hij een volgende stap op weg naar zijn derde achtereenvolgende wereldtitel. De voorsprong van de Red Bull-coureur in de WK-stand op zijn Mexicaanse ploeggenoot en eerste achtervolger Sergio Pérez is 125 punten.

“Negen zeges op rij zou indrukwekkend zijn”

“Negen zeges op rij zou indrukwekkend zijn. Ik had niet eens gedacht acht keer op rij te kunnen winnen”, aldus Max Verstappen. “Vettel stuurde me na volgens mij mijn vijfde achtereenvolgende zege een sms waarin hij zei dat ik goed bezig was en dat ik zo door moest gaan. En ook iets van: het gaat jou lukken.”

Als Verstappen zondag op gelijke hoogte met Vettel komt, wil hij er ook weer niet te lang bij stilstaan. “Het is niet iets dat ik voortdurend in mijn achterhoofd heb. Ik doe deze sport niet om records te breken. Ik ben hier alleen maar om te winnen op het moment zelf. Maar als het morgen mogelijk is, ga ik er natuurlijk voor.”