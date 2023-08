Deel dit: Share App Mail Tweet

Drie miljoen kostende occasion bracht Max Verstappen in de problemen

Max Verstappen raakte afgelopen week in opspraak. Hij heeft in Frankrijk de verkeersregels overtreden in zijn spectaculaire Aston Martin Valkyrie. Nieuwsgierig naar die buitenaardse machine? Er staat er in Nederland eentje te koop.

Online nieuws is vaak overdreven hijgerig, daarom lazen we deze week dat Formule 1-held Max Verstappen ‘onbeschoft gedrag’ heeft laten zien, door in een ‘peperdure bolide’ door de straten van het Zuid-Franse Nice ‘te scheuren’ en zo ‘de levens van voetgangers in gevaar bracht’.

Max Verstappen reed 44 km/h te hard

En ja, Verstappen deed iets wat niet mag, maar om zijn snelheidsovertreding nou ‘levensgevaarlijk’ te noemen, gaat wel érg ver. Hij reed met zijn Aston Martin door een tunnel richting Nice, waar geen voetgangers liepen en weinig verkeer was, en haalde 134 km/h waar 90 km/h is toegestaan.

Niet netjes, maar ook niet de misdaad van de eeuw. Op het internet wordt al gesproken over een gevangenisstraf voor Max Verstappen, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat de Franse justitie hem meer dan een boete oplegt.

Van eerste, Nederlandse eigenaar geweest

Een boete die in het niet valt bij de nieuwprijs van de Aston Martin Valkyrie waarin hij onderweg was. Af fabriek kostte de hypercar naar verluidt zo’n 3 miljoen euro, exclusief belastingen. En dat betekent dat dit gebruikte exemplaar (niet die van Verstappen) weinig last van afschrijving heeft gehad.

Nou noemen we de auto ‘gebruikt’, maar dat is strikt genomen niet waar. Hij heeft één eigenaar gehad, een Nederlander, maar die heeft er kennelijk alleen naar gekeken, want er staat slechts 145 kilometer op de teller van deze Valkyrie.

Geluid van atmosferische V12 oorverdovend

Misschien werd de man of vrouw knettergek van het lawaai aan boord. Want in het Max Verstappen-filmpje kun je zien dat de coureur een koptelefoon draagt, anders kan hij niet met zijn passagier praten en wordt-ie binnen de korste keren stokdoof.

Het geluid van de 1014 pk sterke V12 achter in de Aston Martin is episch, maar ook oorverdovend. De atmosferische krachtbron draait maximaal 11.100 tpm en produceert zijn maximale vermogen pas bij 10.500 tpm.

Hij wordt ondersteund door een hybridesysteem van Rimac. Een 163 pk leverende elektromotor brengt het systeemvermogen van de Valkyrie naar 1155 pk. En dat op een gewicht van slechts iets meer dan 1000 kilo.

Aston Martin Valkyrie in oplage van honderdvijftig

Aston Martin bouwt niet meer dan honderdvijftig exemplaren van de Valkyrie, plus nog vijfentachtig Spiders en vijfentwintig niet-straatlegale AMR Pro-modellen.

De auto die nu te koop staat bij Bernard Exclusives is nummer vierenzeventig van honderdvijftig en is uitgevoerd in de prachtige kleur Iridescent Emerald Green. Met een vraagprijs van 3.249.950 euro is hij meteen een van de duurste occasions van Nederland.