Occasions: 3 compacte auto’s voor 5000 euro met een hoge zit

Tja… je bent met pensioen en dus gevoelsmatig geen twintig meer. Een auto is niet zo belangrijk, maar je kunt niet zonder. Een wat hogere zit en daarmee gemakkelijke in- en uitstap is wel heel fijn, maar je wilt géén grote auto èn voor een bescheiden budget. We selecteren drie occasions.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke van deze auto’s koop je voor maximaal 5000 euro? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Opel Meriva (2010 – 2017)

Renault Modus (2014 – 2021)

Suzuki SX4 (2005 – 2013)

1. Opel Meriva (2010 – 2017)

De Meriva is een heel slim ontworpen auto. Mooi, maar met consequent twee personen aan boord is de verschuifbare achterbank overbodig. Mede hierdoor is de Meriva vrij zwaar (1.250 kg) en dat werkt door in zowel het verbruik als het weggedrag. Door de hoge zit voel je veel zijdelingse bewegingen. De middenconsole is erg ‘druk’, daarop moet je even je weg vinden.

De basismotor (74 kW/100 pk) is bijna onderbemeten, de turbo met 88 kW/120 pk is de betere keuze. Die rijdt gemiddeld 1 op 13,5. Er is best veel aanbod in Meriva’s. In dit geval zouden we gaan voor de zilvergrijze 88 kW (2011, 154.000 km) die voor € 4.999 wordt aangeboden door een autobedrijf in Breda.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Vocht in een van de achterlichten kan leiden tot een reeks verschillende elektronische storingen. Kom daar maar eens achter! De individuele bobines kunnen doorslaan, maar zijn alleen als cassette te vervangen, dat kost enkele honderden euro’s. De bedrading van de stuurbekrachtiging kan beschadigen, waardoor die natuurlijk uitvalt. Het kan ook gebeuren dat daardoor de motor niet aanslaat. Om te starten moet de koppeling worden ingetrapt, maar het kan zijn dat er bij het pedaal iets niet goed zit en de motor dùs niet start.

2. Renault Modus (2014 – 2021)

Het blijft vreemd dat de Modus nooit het succes heeft gekend dat de auto had verdiend. Om te beginnen rijdt hij lekker comfortabel en hij is mooi stabiel. Op langere ritten is dat zeer te prijzen. De slimme mogelijkheden in het interieur zijn ook hier niet zo interessant. De apart te openen achterruit is heel handig om even iets in de bagageruimte te leggen.

Hij weegt maar 1.125 kg, daardoor is de 55 kW-motor voor het gros van de gebruikers sterk genoeg. Als je niet alleen maar stadsverkeer rijdt, is 1 op 15 best te halen. Bij een autobedrijf in Limmen vinden we voor € 4.950 een groen-metallic 1,2 ‘Expression’ (2009, 108.000 km) zèlfs met automatische transmissie.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De Modus is technisch gezien niet het beste wat er te koop is. De elektrische stuurbekrachtiging valt weleens uit. ‘Zonder’ kun je wel rijden, maar doe rustig aan, je voelt zo meteen wat die bekrachtiging eigenlijk voor je doet. De individuele bobines gaan zomaar stuk, het kan nooit kwaad daarvan een reserve mee te nemen. Verder zijn spontaan openschuivende zijruiten bekend, die vervolgens niet meer dicht willen, evenals verlichting die niet meer uit wil en bij stilstand dus de accu leeg trekt.

3. Suzuki SX4 (2005 – 2013)

De SX4 is ook nooit een succesnummer geworden, terwijl hij kwaliteiten te over heeft. De Fiat Sedici is exact dezelfde auto, op de logo’s na. Natuurlijk is de SX4 betrouwbaar, maar ook lekker ruim. Lange bestuurders zitten wel wat krap. Wie kleiner van stuk is, zit uitstekend. Het lichtelijk eigenwijze uiterlijk vraagt wat gewenning, maar dat knikje zit niet voor niets in de flank, het geeft beter zicht in de spiegels.

De 1,6 liter motor is meer dan sterk genoeg voor de 1.100 kg aan gewicht, maar rijdt toch gemiddeld zo’n 1 op 11 á 12. Er is niet zoveel aanbod in het land, maar in Rhenen staat bij een autobedrijf een donkergrijze ‘Comfort’ (2007, 142.000 km) voor € 4.995.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Kwalitatief is deze Suzuki precies wat we van een Japanse auto verwachten: uitstekend. Natuurlijk, er kàn altijd iets kapotgaan, maar ‘typische SX4-euvels’ zijn niet bekend. Daarbij merken we nog wel even op dat de Fiat Sedici gewoon een Suzuki is met andere logo’s en die is dus even sterk en goed. Feit is wel, àls er iets stuk gaat, dan blijken onderdelen naar verhouding duur, maar dat komt gewoon omdat er zo bar weinig vraag naar bestaat.

Welke van deze occasions wordt het?

Puur op betrouwbaarheid is de Suzuki de voor de hand liggende winnaar. De Meriva is de meest verkochte, al is in dit geval niet zo duidelijk hoe dat komt. Voor de kopersgroep waarover we het hier hebben, is de Modus gewoon de beste keuze voor deze prijs.