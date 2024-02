Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla Cybertruck-eigenaren vinden roest op koets

De Tesla Cybertruck wordt inmiddels in Amerika verkocht. Hoewel er nog geen grote aantallen van de productieband rollen, komen er al klachten binnen met betrekking tot de koets. De elektrische auto van RVS blijkt niet roestvrij te zijn.

RVS kan roesten. De term staat immers niet voor ‘roestvrijstaal’ maar ‘roestvaststaal’. Toch is een goudbruine Cybertruck niet wat je al koper wil.

Roest op de Tesla Cybertruck

Op verschillende Tesla-forums is te lezen dat Cybertruck-eigenaren roest vinden op de RVS-koets. Op een foto is te zien dat er kleine roestplekjes zijn ontstaan. Dit betekent overigens niet direct dat de iedere Cybertruck binnen korte tijd wegroest. In alle gevallen konden de eigenaren de roest met schoonmaakmiddelen verwijderen.

Daarbij is nog onduidelijk of de roest ook daadwerkelijk ontstaan is op de RVS-koets van de Tesla Cybertruck. Het kan ook zijn dan metaaldeeltjes op de lak zijn gekomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een trein langsrijdt over een roestig spoor.

Of de koets van de Tesla Cybertruck goed blijft, zal de toekomst uitwijzen. Vooralsnog lijkt het goed wassen van het model (met de juiste middelen) genoeg te zijn om roestdeeltjes weg te krijgen. Er zijn ook genoeg Cybertruck-bezitters die geen last hebben van de vlekjes.