E5 of E10: waarom jij misschien meer voor benzine moet betalen

Benzine is duur en daarom wil je waarschijnlijk zo goedkoop mogelijk tanken. Dit is echter niet altijd een goed idee. Soms moet je voor E10 kiezen en soms voor duurdere E5-benzine.

Vroeger was alles beter, ook de benzine. De oude Euro95 werd in oktober 2019 vervangen door E10. Dit is volgens de overheid beter voor het klimaat, al zijn er studies die anders uitwijzen (er zijn ook studies die zeggen dat het wel beter is).

Kiezen uit benzine: E10 of E5

Maar waar staat E10 en E5 nu eigenlijk voor? De E staat voor ethanol. De bio-ethanol zorgt voor minder uitstoot. Echter, “Het verbruik van E10 ligt maximaal drie procent hoger dan dat van E5”, zo liet de ANWB eerder aan Autovisie weten.

Het getal 5 of 10 staat voor het ethanolgehalte. Dit betekent dat er in E10 maximaal 10 procent ethanol zit en bij E5 maximaal 5 procent ethanol aan de benzine is toegevoegd.

Schiften van benzine Rijd je extreem weinig of hybride en doe je lang met een tank? Dan kan je beter ook E5 tanken. Bio-ethanol trekt vocht aan. Hierdoor kan de brandstof na enkele weken gaan schiften. Dit kan zorgen voor problemen aan het brandstofsysteem, sproeiers en injectoren.

Bij veel moderne auto’s kan je gewoon E10-benzine tanken. Met name bij oudere auto’s, scooters en tuinmachines kan de goedkopere brandstof voor problemen zorgen. De ethanol kan invloed hebben op rubbersoorten, polyester, fiberglas en aluminium. Tank je E10 in een oldtimer, dan kan er bijvoorbeeld lekkage aan het brandstofsysteem ontstaan. E5-benzine tanken in een auto die ook op E10 rijdt, kan geen kwaad.

In Duitsland nog wel Euro95

Rijd je een oudere auto, dan moet je dus meer betalen voor je benzine. Je zal dan Euro98 moeten tanken. Hier zit maximaal 5 procent ethanol in en heeft dus het label E5. In Duitsland is ‘ouderwetse’ Euro95 E5 ook nog te koop.

Wil je weten of jouw auto E10- of E5-benzine nodig heeft, doe dan hier de check.