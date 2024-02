Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze compacte en degelijke occasion koop je voor minder dan 5.000 euro

Als jonge man of vrouw is je woon-werkverkeer met het OV niet te doen, mede omdat je onregelmatige diensten draait. Daarom wil je voor een bescheiden budget een compacte auto, waar je meestal gewoon alléén in zit, dus ruimte en zo is niet van belang.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Betrouwbare Duitse occasion voor 5.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een compacte en degelijke tweedehands auto voor maximaal 5.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je de Fiat Panda niets? Kijk dan naar de occasions van zaterdag en zondag!

Fiat Panda (2003 – 2012)

OK, als je vrijwel altijd alleen rijdt is de ruimte niet belangrijk, maar de Fiat Panda biedt die wel. Die vier portieren zijn echt niet overdreven. De versnellingspook zit hier op een sokkel aan het dashboard. Dat went snel. De elektrische stuurbekrachtiging voelt wat doods aan, maar ook dàt went wel. Mede door zijn vierkante bouw en veel glas rondom is de Panda lekker overzichtelijk bij inparkeren.

Met de 1.2 Fiat Panda rij je gemiddeld zo’n 1 op 17. Er is een breed aanbod van dit model, omdat het zo lang is gemaakt. Voor ons budget kijken we naar de spierwitte 1.2 Active (2011, 71.000 km) occasion die voor 4.999 euro wordt aangeboden door een autobedrijf in Rhenen.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Kwalitatief is deze Fiat Panda-generatie heel goed. We kennen een paar simpele euveltjes, die altijd met elektronica te maken hebben. Door een losse massakabel stopt heel de occasion, maar dat is een kwestie van vastzetten.

Het hoofdrelais van de zekeringkast kan lostrillen, die hoeft alleen aangedrukt te worden. Vocht in de stekker van het motormanagement zet de Panda ook stil. In het ergste geval wordt dat een nieuwe stekker. Dat is alles!