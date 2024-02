Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste Lotus-occasion koop je voor minder dan 10.000 euro

Bij Lotus denk je aan snelle sportwagens (en tegenwoordig ook zwaarlijvige EV’s). Niet bepaald goedkoop, toch? Nou, wel als je voor deze occasion kiest. Deze Lotus Elan is de goedkoopste tweedehands auto van het merk die je nu kunt kopen in Nederland.

Lotus’ imago als fabrikant van lichtgewicht sportwagens verdwijnt langzaam, nu er met name kolossen zoals de Eletre van de band rollen. Erg sportief bleek deze elektrische SUV niet te zijn. De eveneens elektrische, maar lagere Emeya (zie hier de eerste rijtest van Nederland) moet die kritieken verstommen.

Lichte Lotus Elan niet licht genoeg

Maar ook deze sportsedan is met zijn 2.500 kilogram geen lieveling van de weegschaal. Vroeger was dat anders. Het credo van oprichter Colin Chapman luidt immers: ‘Simplify, then add lightness’. Toch geldt die spreuk niet voor elke Lotus uit het pre-Geely-tijdperk.

(Afbeelding: AutoTrack / Emile Bakker Auto's) (Afbeelding: AutoTrack / Emile Bakker Auto's) (Afbeelding: AutoTrack / Emile Bakker Auto's) (Afbeelding: AutoTrack / Emile Bakker Auto's) (Afbeelding: AutoTrack / Emile Bakker Auto's) (Afbeelding: AutoTrack / Emile Bakker Auto's)

De Elan M100, die de goedkoopste Lotus-occasion van Nederland vormt, kwam in 1990 op de markt en weegt iets minder dan 1.000 kilogram. Vederlicht vergeleken met auto’s van tegenwoordig, maar toch weegt deze tweedehands auto zo’n 300 kilogram meer dan zijn voorganger uit de sixties.

Motor in de occasion

Gelukkig ligt er een relatief krachtige 1,6-liter vierpitter met 158 pk in het vooronder. Genoeg om in 6,8 seconden van 0 naar 100 km/h te sprinten. Kinderspel voor moderne EV’s, maar voor een compacte roadster van ruim 30 jaar oud is het lang zo gek nog niet. Pas bij 220 km/h is het acceleratiefeest voorbij.

Deze occasion moest een jong en nieuw publiek aanspreken. Helaas ging het allemaal niet zoals gepland. De productiekosten van de sportwagen bleken hoger dan de vraagprijs, die op zijn beurt al hoger was dan het prijskaartje van zijn ijzersterke concurrent, de Mazda MX-5.

Prijs van de tweedehands auto

Na deze flop deed toenmalig eigenaar General Motors Lotus van de hand, waarna de Lotus Elan nog korte tijd als Kia Elan door het leven ging in Korea. Deze tweedehands auto heeft echter wel een Lotus-embleem op de neus. En dat voor 9.890 euro. Niet gek voor een échte Lotus.