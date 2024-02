Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Lotus kan Porsche van de troon stoten

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

De Lotus Emeya gaat alle kritiek rondom de Eletre laten verstommen. Als elektrische sportsedan moet hij wel overtuigen en de Porsche Taycan kunnen verpletteren. Ruim 300 kilometer boven de poolcirkel sloten we aan bij de laatste testfase voor de productiestart.

Het nieuwe Lotus wist met de vorig jaar geïntroduceerde Eletre een formidabele indruk te maken, maar tegelijkertijd ook diep teleur te stellen. Goed door bouwkwaliteit, materiaalgebruik, multimediasysteem en verfijnde rijeigenschappen. Maar For the Drivers, de lijfspreuk van Lotus, is die luxe reus door een gebrek aan dynamiek absoluut niet. De Emeya moet die gevleugelde woorden meer eer aandoen en tijdens de ontwikkeling was niet voor niets de Porsche Taycan de benchmark.

Sturen met de voet in de Lotus Emeya

Schakel nu alles maar uit, pas op voor de sneeuwwallen en kijk wat de Emeya kan op deze driftcirkel”, daagt een Lotus-instructeur ons uit. De vijf meter lange, elektrische grandtourer wordt in een achterwielslip gedwongen en geprobeerd hem daarin te houden. Het stuur wijst naar rechts, de neus draait naar links en de banden zorgen voor een witte waas achter de Lotus. Zo toont de Porsche-concurrent op deze automobiele hindernis zijn reflexen in moeilijke situaties en een speelse kant van zichzelf die de Eletre ontbeert. Sturen met het gas en corrigeren met het stuur.

Lotus gebruikt de harde omgeving om de laatste finetuning te doen, maar vooral ook om een viertal internationale journalisten de kans te geven om de rijeigenschappen van de Emeya te ontdekken. Is deze 2500 kilogram zware Lotus wel weer For the drivers?

Porsche Taycan

Of de Lotus Emeya het daadwerkelijk kan opnemen tegen de net vernieuwde Porsche Taycan, moet nog blijken. Wil je op de hoogte blijven van de tests van beide auto’s? Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.