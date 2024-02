Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Abarth 600e zo 800 pk méér had kunnen hebben

‘Dit is de krachtigste Abarth ooit’, schrijven veel andere websites. En dat klopt ook, maar echt een prestatie is het niet. Met zijn elektromotoren had de Abarth 600e ook 1000 pk kunnen hebben.

Met een elektromotor is het relatief eenvoudig om enorme vermogens op te wekken. Dat de 600e 240 pk heeft, is dus meer een keuze van het merk en zijn technici. ‘Dit is wel genoeg, mensen!’

Abarth 600e aandrijflijn

De aandrijflijn van de Abarth 600e gaan we volgend jaar al terugzien in een Lancia, overigens. Van de nieuwe, elektrische Ypsilon komt een sportieve HF-versie, die ook een vermogen van 240 pk heeft.

Weten we nog meer over de 600e? Alleen dat hij vierwielaandrijving heeft, een sperdifferentieel en een verlaagd sportonderstel. Aan de remmen is vast ook gesleuteld.

Gelimiteerde editie

De Abarth komt in eerste instantie als Scorpionissima op de markt, een gelimiteerde editie met een oplage van 1949 stuks. Waarom dat aantal? Omdat in 1949 Abarth werd opgericht.

De Fiat 600e is een relatief bolle, vriendelijk ogende, compacte SUV. Abarth heeft op die basis een lekker agressief geheel weten te creëeren, met een diepe frontspoiler, achtervleugel en dikke 20-inch wielen.

eCMP-platform Stellantis

Zowel de Abarth als de Fiat staan op het bekende eCMP-platform van Stellantis, waar ook de Opel Mokka Electric en Peugeot e-2008 gebruik van maken, bijvoorbeeld.

De Abarth heeft als basis echter een aangepaste variant ervan, het Perfo-eCMP-platform, waarbij de toevoeging ‘Perfo’ voor het woord ‘Performance’ staat, natuurlijk.

Naar verwachting komt er ook een variant van de Alfa Romeo Milano op het Perfo-eCMP-chassis te staan. Lancia gebruikt het ook voor de Ypsilon HF, die volgend jaar debuteert.