Carnaval: 3 goedkope occasions om een flinke wagen te trekken

Carnaval staat voor de deur (en een paard in de gang). Voor de wagenbouwers zetten wij drie goedkope occasions waarmee je een flinke wagen kan trekken op een rijtje. Zo hoef je volgend jaar niet meer met carnaval op de tractor te zitten!

Veelal worden carnavalswagens getrokken door een (versierde) tractor. Slim, want die kunnen veel trekken. Heb je nou geen rijbewijs voor een tractor, dan kan je wellicht uit de voeten met deze occasion. Denk er wel aan. Maak de wagen niet te zwaar. Het belangrijkste is veilig de eindstreep halen. Bouw je echt een grote wagen met mensen erop, dan zal je toch echt voor een tractor moeten gaan.

Drie goedkope occasions mag je een flinke wagen trekken tijdens carnaval

1. Porsche Cayenne

Hoewel je ook een tractor van het merk had kunnen kiezen, is de Porsche Cayenne ook een goede en goedkope optie op je wagen te trekken. We kijken even niet naar onderhoudskosten en betrouwbaarheid van de goedkope modellen. De auto hoeft het immers maar een paar kilometer te doen.

De goedkoopste Porsche Cayenne van Gaspedaal.nl kost 3.250 euro. Geremd mag je hier 3500 kilogram mee trekken.

2. Ford Ranger

Ook de Ford Ranger is een echte zwaargewicht als het op trekken aankomt – ideaal voor de carnaval. De gevonden occasion kan tot wel 2800 kilogram geremd trekken. Na afloop van de carnavalsoptocht kan je ook nog een boswandeling maken met de offroader.

Het prijskaartje van de 4×4 is net geen 3,5 mille exclusief belastingen. Is je carnavalsvereniging geen bedrijf, dan betaal je 4.235 euro inclusief btw. De auto staat nog niet op Nederlands kenteken.

3. Volkswagen Touareg

Ook de Volkswagen Touareg is potentieel een goede kandidaat om een wagen voor carnaval te trekken. Geremd mag deze occasion met V10 tot wel 3500 kilogram trekken.

De vraagprijs van de occasion is net geen 5 mille. Je krijgt dus veel auto voor je geld! Of het een slimme koop is, is een tweede. Je kan er ook 1300 glazen bier van kopen.