Dit kost de Toyota GR Yaris in Nederland, meer dan een BMW 5-serie

Toyota maakt de prijzen van de GR Yaris bekend, de sportiefste auto die je op dit moment kan kopen – al is de Supra ook nog in productie. Het prijskaartje bedraagt meer dan je voor een BMW 5-serie betaalt. De Duitse sedan begint bij iets meer dan 66.000 euro.

Een gigantisch bedrag voor een Toyota Yaris, maar model is dan ook niet te vergelijken met de normale compacte stadsauto. Het is een hot hatch waarmee je het supercars moeilijk maakt op het circuit.

Toyota GR Yaris

Dat neemt niet weg dat de Toyota GR Yaris een fors prijskaartje heeft. En veel niet-autoliefhebbers zullen je voor gek verklaren als je een Yaris koopt voor het geld van een BMW 5-serie. Waarom je toch de GR Yaris wil hebben, vertelt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen in onderstaande video.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

De Toyota GR Yaris heeft een 1,5-liter driecilinder die goed is voor 280 pk en 390 Nm aan koppel. Doordat de GR niet echt de milieuvriendelijkste is, met 186 gram CO2 per kilometer (meer dan een BMW 5-serie 520i), betaal je niet alleen flink voor de auto, maar ook aan de Nederlandse overheid.

Dit kost de hot hatch in Nederland

Voor iedere Toyota GR Yaris wordt 27.380 euro aan BPM betaald. Ook komt er nog een meer dan 7.000 euro aan BTW op de netto catalogusprijs. In Nederland betaal je voor de Toyota Yaris GR Premium 68.995 euro en voor de Performance 70.995 euro.