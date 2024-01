Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota GR Yaris voortaan ook met automaat, moet je die willen?

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Eén van onze favoriete auto’s bij Autovisie is nóg beter gemaakt. Meer vermogen, een ander interieur én een optionele automaatbak zijn de belangrijkste wijzigingen. Voorafgaand aan de officiële introductie later dit jaar, konden we op het circuit alvast een paar rondjes doen met de Toyota GR Yaris.

De Toyota GR Yaris heeft de afgelopen jaren de harten van veel autoliefhebbers veroverd. Met een laag gewicht, veel vermogen (voor zo’n kleine auto) en een uitgekiende wegligging plus een slim vierwielaandrijvingsysteem, deed de Yaris de gouden tijden van rallyauto’s als de Subaru Impreza en Mitsubishi Lancer EVO weer even terugkeren. Maar helemaal perfect was de GR nog niet. Na de facelift komt hij daarbij wel aardig in de buurt.

De Toyota GR Yaris

Iedereen was het er wel over eens dat het interieur van de GR Yaris een grote make-over nodig had. De stoel stond te hoog, de spiegel hing te laag en de vormgeving was teveel boodschappenauto en te weinig rallymonster. Dankzij het enorme verkoopsucces van hun model, hebben de Japanse ingenieurs achter de GR nu wél alle vrijheid gekregen om de Yaris het interieur te geven dat hij verdient.

Met automaat

De driecilinder motor was met 261 pk al behoorlijk krachtig voor een Toyota GR Yaris die amper 1250 kilo weegt, maar kreeg er 19 pk en de nodige trekkracht bij voor een totaal van 280 pk en 390 Nm. Niet slecht voor een 1.5-liter turbo. De geleiding van de handbak werd aangepast om de schakelprecisie te verbeteren, maar voor wie daar geen behoefte aan heeft, is er nu ook een versie met achttrapsautomaat leverbaar.

Het betreft een automaat met koppelomvormer (en dus geen dubbele koppeling) die samen met de Japanse fabrikant Aisin speciaal voor de Toyota Yaris GR is ontwikkeld. Of dat nu de versie is die je moet hebben, of dat we de vernieuwde GR Yaris liever met handbak op de oprit parkeren, zie je in de video. Op het uitdagende circuit van Jarama hebben we de Yaris alvast mogen uitproberen, en kwamen tot een duidelijke conclusie.