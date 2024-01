Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe Abarth is de krachtigste ooit

Als autoliefhebber ken je het merk Abarth wel. Het maakt al tijden sportieve versies van Fiats. Inmiddels is er ook al een elektrische Abarth 500e. De kleine hatchback krijgt er nu een EV-broer bij: de 600e. En dat is de krachtigste Abarth ooit.

Dat ze bij Fiat een leuk stuurende elektrische auto kunnen maken, bewees het merk met de 500e. De elektrische Abarth doet daar voor de liefhebber nog een schepje bovenop, zo bleek uit onze rijtest.

Abarth 600e is de krachtigste

Of de Abarth 600e ook een leuk rijdende sportieve elektrische auto is, moet nog blijken. Het is in ieder geval de krachtigste Abarth tot nu toe.

De Abarth 600e levert 240 pk (176 kW). Dit vermogen is te danken aan twee elektromotoren. Een op de voor- en een op de achteras.

‘Nieuw’ platform

Het platform van de Abarth 600e is anders dan het gebruikelijke eCMP-platform van bijvoorbeeld de Fiat 600e en Jeep Avenger. Het gaat om een zogenaamd Perfo-eCMP. Dit staat natuurlijk voor ‘Performance eCMP’. De architectuur is gebouwd door de motorsportafdeling van Stellantis.

Naar verwachting wordt dit nieuwe platform ook gebruikt voor de Alfa Romeo Milano. In een interview liet Jean-Philippe Imparato, CEO van Alfa, per ongeluk vallen dat er een versie met vierwielaandrijving komt. De Milano staat september 2024 al bij de dealers.

Terug naar de Abarth 600e. Dat het meer is dan een snellere stoerdere Fiat 600e, is wel duidelijk. Het merk laat weten dat ook het chassis is geoptimaliseerd en de remmerij geüpgraded is. In het interieur zijn sportieve stoelen geplaatst. Wat design betreft, valt met name de spoiler aan de achterkant op. Verdere informatie over de EV volgt.

Stellantis heeft de introductie-datum van het krachtigste 600e nog niet aangekondigd. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws van het liefhebbersmerk? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.