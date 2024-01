Deel dit: Share App Mail Tweet

Ergernis uitgelegd: zo ontstaan gaten in het wegdek bij vrieskou

Automobilisten ervaren behoorlijk wat ongemak door het winterse weer. Niet alleen willen auto’s niet meer starten en gebeuren er meer ongelukken, er ontstaan ook files door afgesloten rijstroken en er lijken soms wel spontaan gaten in het wegdek te ontstaan.

Hoe ontstaat die schade aan het asfalt precies? Het moet gezocht worden in de open deklaag die op 90 procent van onze snelwegen ligt. Het ‘zeer open asfaltbeton’ (zoab) op de Nederlandse snelwegen zorgt voor minder verkeersgeluid en vergroot de capaciteit van de weg door minder spat- en stuifwater tijdens regen. Ideaal in bijna alle weersomstandigheden dus, behalve bij vrieskou.

Gaten in voornamelijk ouder wegdek

Inge van Vilsteren van Rijkswaterstaat legt uit: “Als het asfalt al wat ouder is, komt er vocht tussen kleine scheurtjes in het wegdek. Dit is normaal niet zo’n probleem, want het blijft vloeibaar. Wanneer het in de nacht vriest, wordt het water ijs. Dat zet uit en zorgt voor steeds grotere scheuren die zich overdag weer verder vullen met water. Het proces herhaalt zich dan en na een paar dagen vrieskou worden de steentjes uit het poreuze asfalt gedrukt. Zo worden scheurtjes gaten.”

Hoewel het zeer open asfaltbeton op ruim 90 procent van de Nederlandse snelwegen ligt, ontstaat niet overal schade. De woordvoerder legt uit: “Het treft voornamelijk locaties waar het wegdek al wat ouder is. De meeste van deze locaties stonden al op onze planning om dit voorjaar te vervangen. Nu krijgt het asfalt echter zo’n klap dat het vroegtijdig bezwijkt.”

Rijstroken afgezet, geen werkzaamheden

Soms worden rijstroken afgezet en ontstaat er file, maar er zijn lang niet altijd werkzaamheden te zien. Rijkswaterstaat legt uit: “Soms zijn de gaten in het wegdek zo groot, dat het ook schade aan banden kan veroorzaken. We proberen in zo’n geval spoedreparaties zo snel mogelijk te plannen. Het is echter niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer er nog veel verkeer langs de ploegen raast. We kiezen er dan voor om in de nacht herstelwerkzaamheden uitvoeren.”