CEO bevestigt: deze Milano wordt de nieuwe betaalbare Alfa Romeo

Alfa Romeo ziet zichzelf als premium-merk binnen het Stellantis-concern. Dit betekent echter niet dat er geen betaalbare modellen meer op de markt komen. Alfa Romeo CEO Jean-Philippe Imparato bevestigt in een interview het aanstaande goedkoopste model van het merk: de Milano.

Met de nieuwe B-segment SUV wil het merk voormalig Mito en Giulietta-klanten aanspreken. Sportieve rijeigenschappen en praktische bruikbaarheid, dat is wat de Milano moet bieden.

De Alfa Romeo Milano

Bij de Alfa Romeo Mito en Giulietta denken liefhebbers direct aan de QV-versies. “Voor de Milano staat nog geen Quadrifoglio op de planning”, zegt Imparato tegen Autovisie. Hij sluit de komst van een Milano Q ook nog niet uit.

De Giulietta droeg eerst de naam Milano De Alfa Romeo Giulietta werd eerst Milano genoemd. Hoe dat zit, zie je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De basisversie van de Milano heeft een mild-hybride aandrijflijn. Naar verwachting gaat het om de 1,2-liter driecilinder die je kan kennen van bijvoorbeeld de Peugeot 208. Die auto staat immers op hetzelfde platform, zo bevestigt de CEO.

Naast de benzine-versie komt er ook een volledig elektrische Alfa Romeo Milano. “De EV heeft vierwielaandrijving”, laat de CEO per ongeluk weten. Verdere vragen over de aandrijflijn wil hij nog niet beantwoorden.

Duidelijk is dat de volledig elektrische Alfa Romeo niet het zoveelste 156 pk eCMP elektrische Stellantis-product is. De auto is de eerste EV van het concern met vierwielaandrijving, als we Ram even niet meetellen. Logischerwijs betekent dit twee elektromotoren. Een op de voor- en een op de achteras.

40 procent van de verkopen

De Milano wordt onder de Tonale gepositioneerd en moet daarmee het volumemodel van Alfa Romeo worden. “We hebben geen duidelijk productietarget, maar ik denk dat de Milano voor zo’n 40 procent van de verkopen gaat zorgen”, zo schat Imparato in.

De Alfa Romeo Milano staat naar verwachting september 2024 bij de dealers. In 2025 en 2026 zullen er nog twee auto’s volgen die op het nieuwe STLA Large platform van Stellantis staan. De Milano zal dus de komende jaren meest betaalbare Alfa Romeo blijven.

Hoewel er officieel nog geen beelden vrijgegeven zijn van de Milano, lekte er eerder al foto’s.