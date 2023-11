Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Peugeot 208

Het succesnummer van Peugeot is vernieuwd. Hij draagt nog steeds het getal 208 achterop, maar de Peugeot 208 is wel op de nodige punten aangepakt. Wij stellen er een samen en maken kennis met een duik in de prijslijst.

Sinds introductie in 2019 is de Peugeot 208 een van de meest succesvolle (actuele) modellen van het merk. Na vier jaar vond Peugeot het tijd voor een facelift. Er is meer nieuws dan alleen het nieuwe bumperwerk. In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen voor je op een rij. In deze Duik in de Prijslijst kijken we naar bijbehorende prijzen en stellen er een samen.

Prijzen vernieuwde Peugeot 208

Laten we maar gelijk met die prijzen beginnen. De Peugeot 208 is in zijn nieuwste vorm leverbaar vanaf 24.050 euro. Helaas is dat tegenwoordig een heel normale vanafprijs in het B-segment. Heb je nog wat meer te besteden, dan kan voor 1.000 euro extra 25 pk meer krijgen. Investeer je 27.550 euro, dan krijg je er hybridetechniek en een zestrapsautomaat bij. Het krachtigste brandstofmodel is de Hybrid 136 e-DCS6, met een vanafprijs van 32.250 euro. De elektrische Peugeot e-208 kost minimaal 35.320 euro voor de EV 50kWh 136pk en 37.320 euro voor de EV 51kWh 156pk.

Kijken we naar uitrustingsniveaus, dan is basismodel Active dus leverbaar vanaf diezelfde 24.050 euro. Daarboven volgen de Allure vanaf 26.450 euro (wel gelijk met de 100 pk benzinemotor) en de GT vanaf 28.450 euro. De Peugeot e-208 biedt tussen de Active en Allure nog de nieuwe limited edition E-Style, vanaf 36.470 euro. De hoogste vanafprijs is voor de e-208 GT in krachtigste uitvoering, leverbaar vanaf 40.720 euro.

Standaarduitrusting Peugeot 208

Het kopen van een nieuwe auto is tegenwoordig al duur genoeg, dus deze week houden wij het bij het absolute basismodel, de Peugeot 208 Active met PureTech 75 benzinemotor en handgeschakelde vijfbak. Daarvoor maak je dus 24.050 euro over naar Peugeot, maar wat krijg je daarvoor terug?

De Peugeot 208 is standaard onder meer voorzien van 16-inch lichtmetalen velgen, led-koplampen, verwarmbare buitenspiegels, stoffen bekleding, een analoge tellers met daartussen een 3,5-inch display, een 10-inch infotainmentscherm, Bluetooth, draadloos Mirror Screen (smartphone-verbinding) en cruise control. Is al niet verkeerd, toch? Kies je voor de e-208, dan biedt de Active aanvullend nog een armsteun tussen de voorstoelen, elektrische parkeerrem, een extra USB-A- en USB-C-aansluiting, automatische airco, automatische ruitenwissers en Connect One en Connect Plus. Voor de hogere prijs van de EV krijg je dus wel meer dan alleen de andere aandrijflijn.

Wil je zaken zoals grotere velgen, full-led-verlichting, extra getinte ruiten, kunstlederen bekleding, een 10-inch digitaal instrumentarium, automatische airco, draadloze smartphone-lader, keyless entry & start, achteruitrijcamera, parkeerassistenten, etc., dan moet je investeren in een van de hogere uitrustingsniveaus.

Exterieuraankleding

Werd de Peugeot 208 voor de facelift nog standaard geleverd in geel, nu moet je voor kleur bijbetalen. De standaardkleur is wit, voor 600 euro extra mag je kiezen tussen lichtgrijs, donkergrijs, zwart en de opvallende groengele presentatiekleur. Voor helder blauw of donkerrood betaal je 780 euro extra. Die investering doen we dan maar, met keuze voor rood.

Andere wielkeuzes zijn er officieel niet, maar via de accessoirelijst kan je voor 816 euro kiezen voor een ander type 16-inch lichtmetalen velg. Die krijg je er dan als extra wielset bij.

Interieuraankleding

Voor het interieur valt bij de Peugeot 208 Active niets te kiezen, je krijgt de donkergrijze stoffen bekleding. Een beetje kleurloos misschien, maar verder prima natuurlijk. Stiksels in de groengele kleur zorgen nog voor wat franje.

Pakketten en losse opties

De uitrustingen aan boord bepaal je voornamelijk met je keuze voor het uitrustingsniveau, maar er zijn aanvullend ook nog enkele losse opties. We kiezen voor stoelverwarming voorin (300 euro) en het Navigation Pack (500 euro, navigatie plus handmatige noodoproep via SOS-knop). De parkeersensoren achter (200 euro), parkeersensoren voor/achter (436 euro), de 180-graden achteruitrijcamera (243 euro) en de voorbereiding voor een reservewiel (20 euro, het wiel zelf koop je afzonderlijk) laten we zitten.

De vernieuwde Peugeot 208 zelf samenstellen

Met onze paar aanvullingen komt de prijs van onze Peugeot 208 Active uit op 25.630 euro. Zeker voor wie niet per se een auto met alles erop en eraan hoeft, krijg je voor dat bedrag een behoorlijk complete B-segmenter. Hoe zou jij de vernieuwde Peugeot 208 samenstellen? Ga je ook voor het basismodel of investeer je toch in de elektrisch aandrijflijn en/of meer luxe aan boord? Bekijk alle uitrustingen en prijzen in de configurator en prijslijst op www.peugeot.nl.