De nieuwe Dacia Duster is een budget mini-Hummer

Dacia trekt het doek van de nieuw Duster. Het model is een stuk stoerder geworden dan zijn voorganger en heeft zelfs wat weg van de Hummer EV.

Een Dacia Duster vergelijken met een Hummer gaat misschien wat ver. Maar als je de twee voorkanten naast elkaar legt, zie je wat gelijkenissen. Zo hebben ze beide een motorkap die aan de zijkant oploopt, zijn de grille en koplampen optisch één en zijn ze voorzien van kuststof details voor een ruiger uiterlijk.

Hummer-Dacia Duster wat overdreven

De Dacia Duster is altijd al een eigenwijze auto geweest waarbij je veel auto kreeg voor het geld. Nu heeft het merk er wat design betreft een flinke schep bovenop gedaan. De auto is een stoere eigentijdse SUV. Offroaden als een Hummer, zal de Roemeen niet kunnen. Al kon de vorige Duster al in het terrein al mee dan je waarschijnlijk verwacht.

Het merk belooft dat de nieuwe 4×4-versie beter is dan zijn voorganger. Optioneel is er een 4×4 Terrain Control-transmissie te bestellen met vijf rijmodi. Zo kan het vermogen automatisch verdeeld worden tussen de voor- en achteras, maar je kan de auto ook met een druk op de knop voorbereiden op modder/zand, offroad-rijden en sneeuw. Daarbij is er een stand om zo economisch mogelijk te rijden.

Offroad

De bodemvrijheid is iets beter geworden. De 4×4-versie van de Dacia Duster heeft 17 millimeter meer bodemspeling dan zijn voorganger. Ook zijn de aanrij- en afrijhoek iets verbeterd. Dit was tot 30° vooraan en 36° achteraan en is nu tot 31° vooraan en 36° achteraan.

Daarbij is de Dacia Duster uitgerust met beschermplaten en natuurlijk de zwarte kunststof delen die minder krasgevoelig zijn en er stoer uitzien. Nog stoerder wordt de Duster met imperiaal die tot 80 kilogram mag dragen.

Genoeg over het offroaden, want de gemiddelde Nederlander rijdt met een Dacia Duster meer over verkeersdrempels dan door ruig terrein.

Belangrijker is het interieur. Interieurs van Dacia zijn vaak eenvoudig en zichtbaar verouderd ten opzichte van auto’s van andere merken. Logisch, want Dacia’s zijn doorgaans veel goedkoper.

De nieuwe Duster heeft nog steeds een eenvoudige opzet maar is nu wel voorzien van een 7 inch digitaal klokkenpaneel en een 10,1 inch infotainmentscherm. De schermen zijn standaard bij de Expression- en Extreme-uitvoeringen. De Expression is het tweede uitrustingsniveau. De instapper heeft nog wel een ‘ouderwets’ klokkenpaneel met daarin een klein 3,5 inch schermpje. Centraal vind je dan ook geen infotainment-scherm.

Motoriseringen Dacia Duster

Wat motoriseringen betreft, heb je drie keuzes. Een ECO-G-100 met 100 pk en een 50 liter benzine- en LPG-tank. Er staat ook een TCe 130 met 130 pk op de prijslijst. Deze 1,2-liter driecilinder benzinemotor wordt bijgestaan door een starter/generator gekoppeld aan een 0,8 kWh batterij. De mild-hybride aandrijflijn aandrijflijn is ook met 4×4 leverbaar. Daarnaast is de Hybrid 140 leverbaar die je al kan kennen uit de Jogger.

De prijzen van de nieuwe Dacia Duster zijn nog niet bekend. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de Duster? Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.