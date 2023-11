Deel dit: Share App Mail Tweet

Chiptuning: Dit is hoeveel geld je per pk kwijt bent

Chiptuning is al tijden populair. Niet vreemd, want er zijn enorme vermogenswinsten te behalen voor relatief weinig geld. Autovisie gaat in gesprek met Bart Jan Kabbes van Tuningservice Huizen met de vraag: “Hoeveel geld ben je per pk kwijt?”

Een vraag die niet makkelijk te beantwoorden is. “Het verschilt erg per auto hoeveel winst er te behalen valt”, aldus Bart. Toch is er een duidelijk beeld te schetsen van hoeveel geld jij per pk kwijt bent.

Chiptunen van ongeblazen motoren niet altijd nutteloos

Bij turbo-motoren is doorgaans meer winst te behalen dan bij ongeblazen krachtbronnen. Dit betekent echter niet dat chiptuning bij turboloze motoren altijd nutteloos is. “Neem bijvoorbeeld een BMW 523i van de F10-generatie. Daar is goed een winst van 55 tot 60 pk te behalen”, aldus Bart.

Niet alle motoren zijn goed te tunen. Als voorbeeld nemen we een Opel Corsa 1.2 16V uit 2003. “Je moet hier denken aan een procentje winst. Het is bij dit soort auto’s relatief duur per pk om te tunen”, aldus de tuningsexpert. “In praktijk gebeurt dit dan ook eigenlijk nooit.”

📈 Het draait niet alleen om vermogen Bij chiptuning draait het niet alleen om zoveel mogelijk pk’s. Meer vermogen is leuk, maar de techniek moet ook heel blijven. Daarbij wil je door het hele toerengebied heen genoeg vermogen hebben. Een goede tuner kijkt dus niet enkel naar het piekvermogen, maar naar de gehele vermogensafgifte.

De prijs van chiptuning verschilt erg per auto. Doorgaans ben je tussen de 300 en 500 euro kwijt. In veel gevallen is het tunen van de software de goedkoopste vermogenswinst die je kan behalen bij jouw auto.

Een uiterste is de BMW 114i, laat Bart weten. “Die auto levert standaard 105 pk. Het motorblok is in de basis identiek aan dat van de 118i. We kunnen die motor voor 500 euro tunen naar 202 pk.” 100 pk voor 500 euro. Dat betekent dat je 5 euro per pk kwijt bent. Veel goedkoper gaat vermogen niet worden!

Hoeveel pk levert tuning op in een ‘gemiddelde auto’

Natuurlijk wordt er niet bij iedere turbo-auto zo’n gigantische vermogenswinst behaald. Een vrij gemiddelde auto als een Volkswagen Polo 1.2 TSI heeft met enkel chiptuning veelal 30 pk winst en een 1.0 TSI ongeveer 40 pk. Voor zo’n chiptune ben je afhankelijk van de aanbieder 300 tot 400 euro kwijt. Een tientje per pk is dus gebruikelijk in dit geval.

Chiptuning voor een lager brandstofverbruik

De prijs van een pk bij chiptuning is dus erg afhankelijk van je auto. Bij nieuwere auto’s is chiptuning eigenlijk altijd de goedkoopste manier om vermogenswinst te behalen. Sterker nog, sommige aanbieders beweren dat je jouw tune terugverdiend omdat je bolide zuiniger gaat rijden. Bart zegt dat van die claim niets klopt. “Lager verbruik is een spookverhaal. In de jaren 90 kon het met diesels, maar nieuwe auto’s wil je niet armer laten lopen (minder brandstof inspuiten). Dat is dodelijk voor je motor”

Wil je weten hoeveel vermogenswinst er met jouw auto te behalen is, neem dan contact op met een expert. Belangrijk is dat in geval van tuning goedkoop duurkoop is. Slechte chiptuning kan leiden tot schade en een niet fijn rijdende auto. Het zelf tunen van een auto is mogelijk, maar raden we sterk af als je geen ervaring met het aanpassen van de software van auto’s hebt.