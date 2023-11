Deel dit: Share App Mail Tweet

Wereldkampioen Verstappen 2024 in met nieuwe personal trainer

Max Verstappen krijgt vanaf volgend seizoen een nieuwe personal trainer. Rupert Manwaring vervangt Bradley Scanes, meldt de website Verstappen.com. Scanes werkte de afgelopen vier jaar met de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. Manwaring komt over van Ferrari, waar hij de afgelopen jaren de Spanjaard Carlos Sainz in conditie hield.

Verstappen en Scanes hebben sinds het Formule 1-seizoen van 2020 met elkaar samengewerkt. De coureur van Red Bull won in die periode drie wereldtitels en 46 grands prix. Scanes heeft besloten een punt te zetten achter zijn carrière als personal trainer in de Fomule 1.

