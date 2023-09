Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Dit is de nieuwe betaalbare elektrische Alfa Romeo

Als autofabrikanten iets lastig vinden, dan is het wel het geheimhouden van toekomstige modellen. Bewust of onbewust lekken er vaak foto’s of specificaties. Ook nu weer. Dit is de nieuwe elektrische auto van Alfa Romeo, en die moet betaalbaar zijn.

Alfa heeft op dit moment de Tonale, de Stelvio en de Giulia in het modellenaanbod. Geen van deze auto’s is er met een volledig elektrische aandrijflijn.

De nieuwe betaalbare elektrische Alfa Romeo

In de toekomst moet ook Alfa Romeo een volledig elektrisch merk worden. Dit nieuwe model wordt naar verluidt het betaalbare elektrische broertje van de Tonale.

Jeep Avenger

De auto is volgens de gelekte informatie nauw verwant aan concerngenoot Jeep Avenger. Dat model heeft een 54 kWh accupakket waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 400 kilometer kan halen. Het accupakket is gekoppeld aan een elektromotor die 156 pk en 260 Nm levert.

De batterij van de Jeep Avenger is met 100 kW aan de snellaadpaal op te laden. Hiermee laad je van 20 naar 80 procent in zo’n 24 minuten.

De nieuwe Alfa Romeo komt er naar verwachting niet alleen met een elektrische aandrijflijn. De Jeep Avenger wordt immers ook met 1,2-liter driecilinder gebouwd.

Het design van de betaalbare elektrische auto is weinig schokkends voor de Alfa Romeo-koper. Het ontwerp lijkt immers erg op de tonale.

