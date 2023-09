Deel dit: Share App Mail Tweet

Meer dan de helft van de auto’s lijkt op elkaar

SUV’s zijn niet alleen populair in Nederland, in heel Europa verkoopt de carrosserievorm goed. Sterker nog, er is geen ander soort auto dat beter verkoopt. Meer dan 50 procent van het Europese marktaandeel is in handen van de SUV.

In de eerste helft van 2022 bedroeg het aandeel SUV’s, in nieuw verkochte auto’s, al 48 procent. Inmiddels is dit percentage gestegen naar 51 procent in de afgelopen maand.

SUV zijn populair

Dat sport utility vehicles populair zijn, hebben fabrikanten al lang door. Zo verkoopt Lamborghini het vaakst de Urus en heeft Ferrari zelfs een SUV-achtige. Renault kiest er op zijn beurt voor om van de Scenic en de Espace SUV’s te maken. MPV zijn immers niet meer van deze tijd.

De populairste SUV laat zich raden, het is immers de bestverkochte auto van Europa. De Tesla Model Y werd in de eerste heft van 2023 136.564 keer verkocht. Kijken we naar andere SUV’s, dan zijn de Volkswagen ID.4, Ford Kuga, Volvo XC60, Lynk & Co. 01 en de Kia Sportage ook populair. De Volkswagen T-Roc verkocht ook in het begin van het jaar goed.

Gelukkig zijn er ook nog steeds Europeanen die hun geld niet investeren in een sport utility vehicle. Zo werden er in de eerste helft van 2023 meer dan 123.000 Dacia Sandero’s verkocht.