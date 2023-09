Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Skoda Superb – problemen, uitvoeringen en prijzen

De Skoda Superb biedt limousineruimte voor middenklasseprijzen. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

‘Volks geprijsd, premium gebouwd’, concludeert Autovisie in 2015 over de nieuwe Skoda Superb. Ook als occasion scoort de doordachte D-segmenter hoog op ruimte, comfort, bouwkwaliteit en vormgeving voor een aantrekkelijke prijs.

Carrosserie Skoda Superb

Nog meer dan voorheen heeft de derde generatie Skoda Superb, modelcode 3V, een zelfverzekerde uitstraling. De vormgeving verbindt rustige lijnen met een scherp getekend vooraanzicht. Opnieuw is er keuze tussen een vijfdeurs hatchback, die de slimme ‘twin door’ van zijn voorganger overigens verruilt voor een conventionele achterklep, en een vijfdeurs Combi. Beide varianten zijn 4,86 meter lang.

De bagageruimte is 625-1.760 liter (hatchback) of 660-1.950 liter (Combi) groot. Franje is er in de vorm van adaptieve bi-xenon koplampen, een panoramadak, deurgreepverlichting en een elektrische achterklep met voetbediening. Topmodel L&K heeft extra chroomaccenten, terwijl de Sportline is aangekleed met zwarte sierdelen.

De facelift van 2019 brengt nieuwe bumpers, nieuwe koplampen met optionele led matrix-techniek en een sierstrip die de achterlichten optisch verbindt. De nieuwe Superb Scout, met allroad-pakket, komt niet via de officiële kanalen naar Nederland.

Interieur Skoda Superb

‘Ruimte’ is wederom het sleutelwoord voor het interieur. Dankzij de 2,84 meter lange wielbasis zitten langbenige voor- en achterpassagiers riant. De vormgeving volgt de lijn van de Octavia III met een analoog/digitaal instrumentarium, een driespaaks stuur en knoppen, schakelaars en infotainmentsystemen die afkomstig zijn uit het grote magazijn van de VW-groep.

De afwerking is goed en alleen stiltefans en kunststofkloppers ontdekken waarop Skoda heeft bespaard. De optielijst vermeldt adaptieve cruise control met noodremsysteem, verschillende navigatiesystemen, bluetooth, DAB+, SmartLink, Canton audio, comfort- en sportstoelen, stoelverwarming en –koeling, voetenbankjes, sfeerverlichting, schakelflippers, enzovoorts. Voorjaar 2017 brengt nieuw infotainment en verbeterde geluidsisolatie. In 2019 komen daar een digitale Virtual Cockpit en Area View-cameraweergave bij.

Motor

Onder de motorkap ligt altijd een viercilinder motor. Benzinemotoren zijn de 1.4 TSI/1.4 TSI ACT (125-150 pk, 200-250 Nm), de 1.5 TSI ACT (150 pk, 250 Nm), de 1.8 TSI (180 pk/320 Nm) en de 2.0 TSI (190-280 pk, 320-400 Nm). Dieselmotoren zijn de 1.6 TDI (120 pk/250 Nm) en de 2.0 TDI/2.0 TDI SCR (122-190 pk, 250-400 Nm). De plug-in hybride Superb iV combineert de 1.4 TSI met een elektromotor en een 13 kWh-accupakket (218 pk, 330 Nm) en heeft een elektrische actieradius tot 55 kilometer.

Bij de TSI-motoren zijn mogelijke inwendige vervuiling, verhoogd olieverbruik en waterpomplekkage zaken om op te letten. Dit laatste is ook een aandachtspunt bij de TDI’s. Voor een inhoudende 1.5 TSI bestaat een software-update. Let bij de 1.4/1.5 TSI en de TDI’s op de vervangingstermijn van de distributieriem. De 1.8/2.0 TSI hebben een distributieketting.

Transmissie Skoda Superb

De motoren zijn verbonden met een handgeschakelde zesversnellingsbak en een zestraps DSG-automaat of een zeventraps DSG-automaat met droge- of natteplaatkoppeling. Naast voorwielaandrijving is vierwielaandrijving met Haldex-koppeling beschikbaar.

Dit systeem is standaard op de 2.0 TSI en een optie op de 2.0 TDI vanaf 150 pk. In het buitenland is de 1.4 TSI ACT ook met 4×4 verkocht. De Mechatronic van de DSG-transmissie is gevoelig voor vervuiling. Regelmatige olie(filter)wissels zijn essentieel. Ditzelfde geldt voor de Haldex-vloeistof. Pas bij uitvoeringen met ‘droge’ DSG op voor koppelingslijtage. Aangepaste aftermarket software kan de levensduur van de DSG-transmissie verlengen en de schakelkarakteristiek verbeteren, maar herstelt geen slijtage.

Wielophaning

De Superb deelt zijn MQB-platform met verschillende modellen van de VW-groep. De onafhankelijke wielophanging bestaat uit McPherson-veerpoten (voor) en een multilink-constructie (achter). De onderstelafstemming en de besturing zijn nadrukkelijk comfortgericht. De Sportline en de L&K zijn uitgerust met actieve schokdempers (DCC). De wielmaten beginnen bij 16 inch en eindigen bij 19 inch.

Welke moet ik hebben?

In verhouding tot zijn afmetingen is de Superb relatief licht. Daardoor leveren zelfs de instapmotoren prima prestaties. Meer dan 150 pk is eigenlijk niet nodig (wel leuk). Vanwege de forse afmetingen is uitgebreide parkeerhulp wenselijk. De uitrusting loopt uiteen van sober tot luxe.

De uitvoeringen heten Active (16-inch wielen, stof, airco, radio), Ambition (16-inch, chroomlijsten, parkeerhulp, stof, climate control), Style (17-inch, xenon, parkeerhulp, driezone climate control), Sportline (17-inch, sportstuur, sportstoelen, alcantara) en L&K (18-inch, xenon, parkeerhulp, privacy-glass, navigatie, Canton). Speciaal voor zakelijke klanten heeft Skoda diverse extra rijk aangeklede Business-uitvoeringen op de markt gebracht.

Moet de Skoda Superb het worden?

De Skoda Superb maakt limousineruimte voor een grote groep mensen bereikbaar. Ook deze derde generatie is opnieuw ongeëvenaard ruim. Motorisch, technisch en elektronisch loopt de Tsjech over het algemeen keurig in de pas met andere modellen van de VW-groep. Hier en daar is op materialen, verfijning en (dure) technologie bespaard, maar zolang je geen referentieproefrit in een VW of Audi uit dezelfde bouwperiode maakt, merk je daar weinig van. Dat de rijeigenschappen weinig inspirerend en vooral comfortgericht zijn, is evenmin een zwaarwegende reden om de Superb te laten staan. Gewoon slim, deze Skoda Superb, die ook gebruikt doet wat hij belooft en daar niet te veel geld voor vraagt.

📅 Tijdlijn Voorjaar 2015 – introductie Skoda Superb (3V) Voorjaar 2017 – Care Connect, nieuw infotainment, Sportline Voorjaar 2019 – facelift, Superb iV 2023 – introductie nieuwe Skoda Superb

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 52,26

Remschijven voor, per set € 111,86

Continental PremiumContact 7, 215/55 R17 94V, per stuk vanaf € 132,80

Aircocondensor incl. droger, vanaf € 1.132,50

Waterpomp, vanaf € 194,88

Koppeling inclusief druklager, vanaf € 233,09

Prijzen zijn internetprijzen voor een Skoda Superb 1.4 TSI ACT van 2017 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 175,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 225,–

Longlife onderhoudsbeurt vanaf € 250,–

Het onderhoudsinterval (1.4 TSI ACT) is maximaal 30.000 kilometer/2 jaar.

Pluspunten Skoda Superb

+ Veel binnenruimte

+ Tijdloze vormgeving

+ Efficiënte techniek

+ Comfortabel

Minpunten Skoda Superb

– Geen stuurmansauto

– Op detailniveau minder verfijnd