Chinese McDonald’s maakt Tesla McFlurry gebaseerd op de Cybertruck

De kans dat je wel eens op het menu van de Chinese McDonald’s hebt gekeken, is klein. Toch is het momenteel de moeite waard. De fastfoodketen heeft namelijk een speciale McFlurry gebaseerd op de Tesla Cybertruck.

Dat Tesla niet vies is van humor en bijzondere producten en marketing, weten we inmiddels. Zo maakte Tesla eerder al een grijper voor mensen die linksgestuurde auto’s rijden in landen waar men aan de linkerkant van de weg rijdt. Hoe dat exact zit, lees je hier.

Tesla McFlurry

Terug naar het echt belangrijke nieuws: de McFlurry. Het ijsje heeft in de Cybertruck-vorm geen andere smaak, maar wel is het design aangepast. Zo is het bakje grijs geworden en wordt er op de digitale flyers de Cyberquad en Model S getoond.

Het meest opvallende is nog wel de lepel. Het design ervan is namelijk geïnspireerd op de Tesla Cybertruck. De lepel wordt in China verkocht voor omgerekend 3,82 euro. Er zijn 50.000 lepels geproduceerd.

Elon Musk wist niets van de McDonald’s-actie

Hoewel we er niet van zouden opkijken als Elon Musk dit plan had bedacht, is niets minder waar. De Chinese tak van Tesla heeft zelf de samenwerking met McDonald’s opgezet. De CEO laat ook op Twitter weten dat hij niets van het bestaan van de McFlurry-actie afwist.



😂😂 Fake news afaik — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2023

Wil je de Tesla McFlurry advertenties met eigen ogen bekijken? Klik dan hier om naar de site van de Chinese McDonald’s te gaan.