Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Alfa Romeo 33, al het goede van een Alfasud in een nieuwe verpakking

Na de op zijn zachtst gezegd turbulente levensloop van de Alfasud, die het toch 10 jaar heeft uitgehouden en verre van slecht heeft verkocht, is Alfa Romeo toe aan nieuw elan voor zijn kleinste modelreeks. De Alfa Romeo 33!

Omdat de financiële situatie bij het (dan nog) staatsbedrijf tamelijk precair is en de Sud zeker geen slecht sturende auto was, worden bodemplaat en boxermotoren grotendeels hergebruikt voor de nieuweling, die Alfa 33 wordt gedoopt (naar de Tipo 33-racers van weleer).

Alfa Romeo 33

Het ontwerp is daarentegen helemaal nieuw. Fris, eigenzinnig en boordevol leuke kleine innovaties. Kenmerkend is het hoge ‘kontje’, geaccentueerd door de oplopende knik in de taillelijn. Ook zitten er leuke gimmicks in het volledig vernieuwde interieur.

Zo zit het klokkenpaneel vast op de stuurkolom, zodat het meebeweegt bij het verstellen van het stuur. De 33 gaat van start met boxermotoren van 1,2- (niet bij ons), 1,3- en 1,5-liter en stuurt zo mogelijk nog lekkerder dan de Sud. Hij is iets comfortabeler bovendien, en remt ondanks het conventionelere systeem veel beter.

Niet veel later verschijnt de door Pininfarina geschetste en gebouwde stationcar, in goed Italiaans Giardinetta geheten. In eerste instantie is die er alleen met vierwielaandrijving, later ook als voorwielaandrijver. Helaas zijn niet alle Sud-kwalen uitgebannen, want ook de Alfa Romeo 33 kan flink roesten, zij het niet zo uitbundig als de Sud. De tweede generatie, die in 1986 verschijnt, is beter beschermd tegen de roestduivel.

Naast enkele bescheiden uiterlijke aanpassingen is deze voorzien van een geheel nieuw, veel rustiger vormgegeven dashboard. Welkome aanvulling is de tot 1,7-liter vergrote boxer in de sportieve QV en op sommige markten wordt een driecilinder(!) 1.8 turbodiesel leverbaar. In 1990 volgt een ingrijpende facelift die veel stijlkenmerken van de grote Alfa 164 overneemt. Vanaf dan is het topmodel de snelle 1.7 16v QV.

De nieuwe looks zijn een schot in de roos en geven de Alfa Romeo 33 een enorme verkoopimpuls. Mede door de schappelijke prijzen is de 33 begin jaren 90 hoog in de Nederlandse verkooplijsten te vinden. Uiteindelijk weet Alfa bijna één miljoen 33’s te verkopen en evenaart daarmee vrijwel de Sud. In 1994 is het einde oefening voor het ruim 20 jaar oude platform. Opvolgers 145/146, op het Fiat Tipo-platform, maar in eerste instantie ook met boxers onder de kap, staan te trappelen in de coulissen.

Aanbod en prijzen

Ontelbare varianten zijn in de twaalf bouwjaren van de Alfa Romeo 33 geleverd. Van de luxe Quadrifoglio Oro tot bespoilerde QV’s, al dan niet met 16 kleppen en leuk aangeklede speciale edities. Vierwielaandrijving is er voor de Giardinetta (later Sport Wagon) en de sportieve Permanent 4.

Iedere liefhebber heeft zijn voorkeur, iedere generatie zijn aandachtspunten. Hanteer de stelregel: hoe later de productiedatum, hoe beter de roestpreventie.

Er staan momenteel niet veel 33’s meer te koop in Nederland en goede originele exemplaren, zeker vroege, worden snel duurder. Maar onder de 10 mille kun je nog altijd prima slagen. In Italië is het aanbod uiteraard groter.