Covermodel: Vauxhall Viva HC, totaal anders dan de Opel Kadett

Nee, het heeft nooit lekker willen boteren tussen de Nederlander en Vauxhall. In ons Opel-gezinde landje moest je met een goed verhaal aankomen als je een paar honderd gulden meer uit wilde geven aan een Viva dan aan een vergelijkbare Kadett, terwijl de inruilwaarde een stuk lager lag.

Toch hebben de eerste Viva (HA, 1963-66) en Kadett (A) dezelfde roots. Er zijn geen onderdelen uitwisselbaar, maar ze zijn beide ontsproten aan hetzelfde ontwikkelingsprogramma van General Motors. De Viva van de tweede generatie (HB, 1966-70) is totaal anders, een stuk groter en heeft niets meer met de Kadett van doen. De derde generatie (HC) verschijnt in 1970 en is eigenlijk een grondig aangepakte HB.

De Vauxhall Viva HC

De styling is strakker dan voorheen en wederom vrij Amerikaans georiënteerd. Een slimme vondst is het symmetrische dashboard dat eenvoudig aan is te passen voor links- en rechtsgestuurde markten. De reeks is groter dan ooit en bestaat uit een twee- en vierdeurs sedan, een driedeurs estate en een tweedeurs coupé met de naam Firenza.

Later zullen de luxe Vauxhall Viva-versies als Magnum door het leven gaan. Er is keus uit viercilinders tussen 1.2 en 2.3 liter inhoud en zelfs een automaat is mogelijk. De HC verkoopt aanvankelijk prima; vooral in het VK zijn ze het eerste jaar niet aan te slepen. Maar de naam Viva heeft inmiddels averij opgelopen: de HA kampte met ernstige roestproblemen, de HB leed onder inferieure remmen.

In de basis niet verkeerd

Dit straalt af op de in de basis niet verkeerde HC, hoewel de Firenza te maken krijgt met kwaliteits-issues en zelfs brandgevaarlijk (what’s in a name) kan zijn. Slechte aftersales doen de rest, met grote rechtszaken tot gevolg. Dit dringt ook door bij de Europese consument, want de verkoop op het vasteland is niet best.

Toch is Autovisie in de roadtest positief over comfort en interieurruimte; de uitstraling ‘overstijgt die van een Opel’. Wel kunnen de prestaties beter. De Viva krijgt diverse upgrades tijdens zijn levensloop (extra veiligheidsvoorzieningen, betere remmen en roestpreventie); qua uiterlijk verandert er weinig.

Het animo neemt verder af nadat in 1975 de Vauxhall Chevette (de echte Engelse Kadett) verschijnt, al blijft de Viva in productie tot de Vauxhall Astra (Kadett D) hem in 1979 aflost. De Viva gaat dan de geschiedenis in als de laatste in eigen beheer ontwikkelde Vauxhall.

Aanbod en prijzen Vauxhall Viva HC

Voor de Viva geldt hetzelfde als voor veel andere gebruiksauto’s uit de jaren 70: ze zijn vrijwel allemaal opgebruikt en weggegooid. Gelukkig zijn de prijzen voor die paar overgebleven exemplaren schappelijk: onder de 8 mille kun je een goede Viva sedan vinden. In Nederland is het aanbod nihil, maar kijk af en toe eens op de website van de Vauxhall-club.

Ook handig voor onderdelen, trouwens. Wie voorbij de landsgrens kijkt, vindt enkele Viva’s in België, Finland en natuurlijk het Verenigd Koninkrijk. Een Viva Coupé kost 13.000 pond, een Magnum Estate uit ’77 18.000 pond. Zeer zeldzaam zijn de Firenza’s HP met droopsnoot neus.