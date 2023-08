Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Cadillac Sixteen met V16 is gedroomde vlaggenschip

Denk je aan Cadillac, dan denk je vooral aan de protserige slagschepen van weleer. Maar de Cadillacs die echt op topniveau meespelen dateren alweer van een jaar of 90 geleden. De huidige modellen zijn best goed, maar opereren in de subtop.

Decennialang zijn we lekker gemaakt met conceptcars die de reputatie van het merk op hadden kunnen krikken, maar helaas, telkens trekken de boekhouders aan het langste eind met een resoluut no. Zo vergaat het de machtige Sixteen ook.

De Cadillac Sixteen

Deze uitermate geslaagde poging om de grote 16-cilinder Caddy’s uit het interbellum naar de huidige tijd te vertalen slaat op de Detroit Motor Show van 2003 in als een bom. De Rolls-Royce Phantom is dan net gepresenteerd, net als de nieuwe Maybach, maar beide staan qua visuele impact totaal in de schaduw van de Sixteen. Technisch trouwens ook, maar laten we het eerst over het uiterlijk hebben.

Want de Sixteen is 20 jaar na dato nog altijd bloedmooi. Ontworpen door de dan pas 30 jaar jonge Brian Smith, volgens Cadillacs art and science huisstijl en doorspekt met verwijzingen naar het verleden. We zien extreme proporties en veel gladde oppervlakken, enkele strategisch geplaatste details en monumentale 24-inch wielen. Vergis je niet in de maat, want de Sixteen meet meer dan 5,6 meter in lengte en is minstens twee meter breed.

Een V16

Onder de gigantische motorkappen van de Cadillac, die als twee vleugels in het midden scharnieren, vinden we het grootste kunstwerk. Hier huist de prachtig vormgegeven V16, door GM’s Powertraindivisie in anderhalf jaar tijd opgebouwd uit twee V8-blokken: 13,6 liter groot, 1015 pk en 1300 newtonmeter sterk en voorzien van Displacement on Demand (cilinder-uitschakeling), om het verbruik nog enigszins binnen de perken te houden. We mogen er zowaar even mee rijden.

Hoewel het een prototype is met bijbehorende afwerking (rammels, trillingen en een heleboel bijgeluiden) en een technisch mankement een vroegtijdig eind maakt aan de pret, laat de Sixteen een onuitwisbare indruk achter. Helaas blijft het bij een eenmalige exercitie. Er zullen nog verschillende luxe Cadillac-conceptcars volgen, maar geen enkele kan tippen aan de Sixteen. Er gloort echter hoop: eind 2022 lanceerde Cadillac een nieuw topmodel, de elektrische Celestiq. Misschien dat het nu wel gaat lukken?