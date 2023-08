Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze brute Maserati MC20 GT2 komt dit jaar al in actie

De raceversie van de Maserati MC20 is eindelijk klaar. Eind dit jaar zal de GT2 voor de eerste keer in actie te zien zijn.

Hoewel er al een ruime keus aan auto’s is van gerenommeerde merken als Porsche, Audi en Mercedes-Benz, wil het nog steeds niet vlotten met de GT2 European Series. De deelnemersvelden tellen dit jaar niet meer dan 13 voertuigen, waaronder die van organisator Stéphane Ratel en één van de eigenaars van het merk KTM dat met de X-Bow doorgaans de meeste auto’s op de grid heeft. Wellicht kan de komst van deze beeldschone Maserati MC20 eindelijk de gewenste toeloop van verveelde rijkaards in gang kan zetten.

DE GT2-auto’s

Voor hen zijn de GT2-auto’s namelijk bedacht. Met veel vermogen, maar ook een goedmoedig weggedrag, betrekkelijk lage bochtsnelheden en elektronische hulpsystemen zoals ABS en traction control om de pk’s in bedwang te houden. Vergeleken bij GT3 (en zéker GT LM)-auto’s ontwikkelen de GT2-auto’s weinig neerwaartse druk, zodat het weggedrag voor amateurs behapbaar blijft, maar het blijven volbloed racewagens.

Zoveel is wel duidelijk als we het aeropakket van de MC20 in ogenschouw nemen: een ver uitstekende splitter, een verstelbare achterspoiler en een omvangrijke diffusor. Met op alle vier de hoeken slicks van 325 millimeter breed kun je je voorstellen dat de mechanische grip nog steeds enorm is. Net als de straatauto maakt de GT2 gebruik van wielophanging met dubbele draagarmen rondom, maar dan ontdaan van alle rubbers en volledig instelbaar qua vering, demping, rijhoogte en geometrie.

Behalve het koolstofvezel chassis is ook de drieliter-V6 van de straatauto overgenomen, zij het met een in-en uitlaattraject dat is geoptimaliseerd voor het continu rijden op hoge toeren en bij hoge belasting. Turbo’s en dempers zijn daartoe gewijzigd. In principe kan de motor dezelfde 621 pk en 730 Nm als de straatauto produceren, maar het maximumvermogen zal door de organisator van de GT2-serie worden begrensd op een waarde die competitiviteit met de overige deelnemers garandeert. Ook het gewicht komt zo tot stand.

Gebruiksvriendelijkheid Maserati MC20 GT2

Het meeste werk zit in het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid. De vleugeldeuren van de straatauto helpen al flink bij het makkelijk in- en uitstappen door de uitgebreide rolkooi heen, wat van belang is aangezien een rijderswissel in de GT2 Series verplicht is. Elementaire zaken, zoals de settings van ABS, traction control en motormapping, kunnen met een draai aan de knoppen op het stuur worden gewijzigd.

Op de middenconsole zijn overige functies gegroepeerd op locatie en kleur om ze in het heetst van de strijd snel te kunnen vinden. Een aircosysteem is van de partij. De auto wordt tijdens de laatste race van dit jaar, op Paul Ricard in oktober, voor de eerste keer gedemonstreerd, zodat klanten er volgend jaar al mee kunnen deelnemen.